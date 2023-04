Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - będzie 3. sezon. To koniec serialu!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Disney+

Podczas panelu serialu animowanego Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja ogłoszono, że 3. sezon powstanie, ale będzie to koniec tej historii. Jego premiera odbędzie się w 2024 roku na Disney+. Producenci Brad Rau, Jennifer Corbett i Athena Portillo planują zakończyć tę historię. Biorąc pod uwagę finał 2. sezonu już wówczas czuć było, że będzie zmierzać w nowym kierunku.

Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja - co wiemy o 3. sezonie?

Podczas panelu pokazano pierwszy teaser. W nim też Imperator Palpatine (głosem ponownie Ian McDiarmid) odwiedza dr Royce'a Hemlocka w placówca Tantiss. Mówi swojemu podwładnemu, że kluczowe dla niego jest to, by ich badania nad klonowaniem pozostały tajemnicą. Wszyscy bohaterowie są więźniami Imperium i trailer nie sugeruje, że szybko się z niej wydostaną. Pomimo tego zwiastun zapowiedział różne światy, nowych bohaterów, komandosów Republiki, kolejne klony, Rexa oraz nowe gigantyczne potwory. Pojawi się też Fennec Shand grana przez Ming Na Wen. Zebrani twierdzą zgodnie, że cały klimat jest poważniejszy i to dość zaskakująco mroczny.