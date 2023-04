Star Wars Jedi: Ocalały - finałowy zwiastun. Ten gameplay ma rozmach

fot. EA

Star Wars Jedi: Ocalały doczekał się finałowego zwiastuna, który został oparty na gameplayu. Widzimy więc różne sceny z nadchodzącej historii i akcji w sposób, w jaki będziemy widzieć podczas grania. Mają rozmach! Jeden z twórców gry Stig Asmussen podczas panelu zaskoczył fanów. Okazuje się, że nie tylko udamy się do stolicy galaktyki, czyli na Coruscant, to będzie można to miejsce swobodnie eksplorować w stylu gier z otwartym światem!

Star Wars Jedi: Ocalały - zwiastun

Zobacz także:

Minimalne wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Ocalały na PC

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 8 GB

8 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 1400

Ryzen 5 1400 Karta graficzna** AMD: Radeon RX 580

Radeon RX 580 Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB

155 GB * Alternatywny procesor: Intel Core i7-7700

Intel Core i7-7700 ** Alternatywna karta graficzna: Nvidia GTX 1070

Zalecane wymagania sprzętowe Star Wars Jedi: Survivor na PC

System operacyjny: Windows 10 (64-bitowy)

Windows 10 (64-bitowy) Pamięć RAM: 16 GB

16 GB Funkcje procesora: 4 rdzenie / 8 wątków

4 rdzenie / 8 wątków Procesor* AMD: Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X Karta graficzna** AMD: RX 6700 XT

RX 6700 XT Funkcje karty graficznej: DX12, 8 GB pamięci VRAM

DX12, 8 GB pamięci VRAM Miejsce na dysku: 155 GB SSD

155 GB SSD * Alternatywny procesor: Intel Core i5-11600K

Intel Core i5-11600K ** Alternatywna karta graficzna: Nvidia RTX 2070

Star Wars Jedi: Ocalały - premiera gry już 28 kwietnia na PC oraz PlayStation 5 i Xbox Series S/X.

Gwiezdne Wojny - najlepsze gry

W oczekiwaniu na premierę Ocalałego możecie sprawdzić poniższą galerię, w której zawarliśmy najlepsze gry Star Wars zdaniem krytyków.