Gwiezdne Wojny - reżyser Szybkich i wściekłych 10 miał pomysł na serial. Zdradził szczegóły

Louis Leterrier ostatnio odpowiadał za widowisko Szybcy i wściekli 10. W rozmowie z Joshem Horowitzem w podcaście Happy San Confused zdradził, że nie tylko bardzo chciałby wyreżyserować Gwiezdne Wojny, ale też był w kontakcie z Lucasfilmem, któremu przedstawił kilka pomysłów na historie.

Gwiezdne Wojny wg Leterriera

Reżyser przyznaje, że jego wymarzony projekt w uniwersum Star Wars powstał dawno temu, ale miał okazję przedstawić go producentom Lucasfilm. Okazuje się, że chciał zrobić serial inspirowany mangą Samotny wilk i szczenię.

- Powiedzieli mi: "nie wiemy, czy to na pewno taki dobry pomysł". Były to dwa projekty. Najpierw chciałem zrobić historię osadzoną przed Nową nadzieją, w której Obi-Wan bierze pod swoje skrzydła Luke'a. Chciałem to zrobić, ale też bardzo byłem zainteresowany filmem, którego bohaterem miał być Boba Fett.

Lata przed powstaniem Disney+ Lucasfilm rozważał stworzenie filmu o legendarnym łowcy nagród. Według plotek najpierw zajmował się nim Josh Trank, potem James Mangold. Wygląda na to, że Louis Leterrier, na którymś etapie mógł też być brany pod uwagę do tego filmu. Został on skasowany w 2018 roku i ostatecznie zrealizowany historię o tej postaci w formie serialu Księga Boby Fetta.