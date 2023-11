Legendy Hollywood jako superbohaterowie. Marilyn Monroe dorównuje Scarlett Johansson

fot. materiały prasowe

Współcześnie w filmach superbohaterskich w herosów wcielają się najwięksi i najpopularniejsi aktorzy. Trudno sobie wyobrazić kogoś innego niż Robert Downey Jr.. w roli Iron Mana, czy Chrisa Hemswortha jako Thora. Co by było, gdyby legendy Hollywood sprzed lat wcielały się w słynne role superbohaterów?

Z pomocą przychodzi sztuczna inteligencja, która intrygująco obrazuje tę wizję, pokazując aktorów wielkich, ikonicznych i wszechobecnie znanych w rolach herosów z komiksów Marvela czy DC. Nawet znalazło się miejsce dla często omawianego faworyta do roli Wolverine'a, czyli Clinta Eastwooda, ale w popularnego Logana wciela się też Kirk Douglas. Marilyn Monroe natomiast możecie zobaczyć w roli Czarnej Wdowy, którą spopularyzowała w popkulturze Scarlett Johansson.

Czy ci aktorzy pasują do wybranych przez autora ról? Oceńcie sami i dajcie znać w komentarzach! Można narzekać na działania sztucznej inteligencji w popkulturze, ale trzeba przyznać, jest ona użyteczna i interesująca do obrazowania tego typu rozmaitych wizji z cyklu "co by było, gdyby".

Legendy Hollywood jako superbohaterowie

Paul Newman jako Kapitan Ameryka

