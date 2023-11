Ranking największych wrogów Spider-Mana. Na szczycie złoczyńcy Marvela, których dobrze znasz z MCU

Marvel

Reklama

Serwis Ranker przygotował ranking wrogów Spider-Mana. Nie chodzi tutaj jednak o Pajączka z filmów, a oryginalnego, komiksowego, superbohatera. Wielu z umieszczonych w zestawieniu złoczyńców bardzo dobrze znamy z MCU i innych filmów z udziałem herosa. Na szczycie listy znajdują się najbardziej rozpoznawalne i ikoniczne postacie, więc na pewno znajdziecie tam znajome twarze. Pajączek na przestrzeni lat uzbierał sobie pokaźne grono adwersarzy. Ci którzy trafili do kinematografii i stali się rozpoznawalni przez masową publiczność stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Jak na komiksowe postacie przystało, większość z nich to barwne i charakterystyczne indywidua. Nie brakuje tu wszelkiej maści pajęczaków, zabójców pająków, pająków-symbiontów i pajęczych klonów. Uniwersum Spider-Mana to byt żyjący własnym życiem w ramach komiksów Marvela. Sprawdźcie kto odgrywa w nim najważniejsze role.

Ranking największych wrogów Spider-Mana

50. Vermin – Baron Zemo połączył człowieka i szczura, tworząc tym samym Vermina. Był wrogiem Kapitana Ameryki, ale też dał się we znaki Spider-Manowi. Odegrał istotną rolę w przejmującej opowieści „Ostatnie łowy Kravena”.

Zobacz także:

Zapraszamy do zapoznania się z innymi zestawieniami dotyczącymi herosów Marvela.

W takim wielu umierały postacie z MCU

Ultron (zginął w filmie Avengers: Czas Ultrona) - 0 lat - Pokonany przez Avengers i unicestwiony przez Visiona, po tym jak próbował zniszczyć ludzkość.

Steampunkowi bohaterowie Marvela według AI

Czarna Pantera

Ranking scenariuszy filmów i seriali MCU