Czerwona Sonja wraca na ekrany! Kultowa bohaterka fantasy w pełnym akcji zwiastunie

Czerwona Sonja to film fantasy na podstawie komiksów o przygodach tytułowej, rudowłosej wojowniczki. Reżyserką jest M.J. Bassett (Solomon Kane: Pogromca zła, Instynkt przetrwania), która również napisała scenariusz wraz z Tashą Huo oraz Joeyem Solowayem. Za produkcję odpowiada studio Millenium Films, a dystrybucją zajmuje się Samuel Goldwyn Films.

W tytułową bohaterkę wciela się Matilda Lutz, którą możemy oglądać w widowiskowym pierwszym zwiastunie filmu.

Czerwona Sonja - zwiastun

Film nie jest superprodukcją wyprodukowaną w Hollywood. To film fantasy stworzony niezależnie z budżecie wynoszącym zaledwie 65 mln dolarów. Czerwona Sonja ma wysoką kategorię wiekową dla dorosłych z uwagi na obrazowe i krwawe sceny przemocy. Zwiastun ich nie pokazuje, bo został ocenzurowany, aby trafił do jak największego grona odbiorców.

Jednym z producentów jest Jeffrey Greenstein, który w 2023 roku tak mówił o nadchodzącym filmie:

Sonja opowiada o kobiecie związanej z naturą, która konfrontuje się z przywódcą, próbującym zniszczyć piękno świata. To podróż bohaterki używającej swojej siły, aby opiekować się i chronić to, co jest piękne na świecie. To właśnie kryje się za epickim, fantastycznym światem stworzonym przez M.J. oraz niesamowitą ekipę filmową.

Przypomnijmy, że Czerwona Sonja po raz pierwszy pojawiła się na kartach komiksów w 1973 roku w 23. zeszycie Conana Barbarzyńcy. W 1985 roku miał premierę film Czerwona Sonja o tej wojowniczce, w którą wcieliła się Brigitte Nielsen. W tej produkcji zagrał też Arnold Schwarzenegger jako Kalidor, a nie Conan, do którego imienia nie uzyskano praw autorskich.

Czerwona Sonja - fabuła, obsada

Pojmana, zakuta w łańcuchy, zmuszona do walki o przetrwanie – Czerwona Sonja musi przebić się przez krwawe krainy imperium tyrana i zebrać armię wyrzutków, aby odzyskać wolność oraz pokonać Dragana i jego bezlitosną narzeczoną Annisię.

Oprócz Matildy Lutz w obsadzie Czerwonej Sonji znajdują się Wallis Day jako Annisia, Robert Sheehan jako Draygan, Michael Bisping jako Hawk, Martyn Ford jako generał Karlak i Eliza Matengu jako Amarak.

Film będzie mieć amerykańską premierę w limitowanej dystrybucji kinowej już w 15 sierpnia. W wielu krajach świata film zostanie wypuszczony od razu w streamingu już 29 sierpnia. Na razie nie mamy potwierdzenia polskiej daty premiery.

