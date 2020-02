Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - zdjęcia z planu. Nie wszystko to efekty komputerowe!

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Superprodukcja Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie była kręcona w studiu Pinewood w Londynie. Z uwagi na konwencję wykorzystano dużo efektów komputerowych, ale w zgodzie z trendem, jaki ustaliło Przebudzenie Mocy, na planie tworzono prawdziwą scenografię, a nawet wykorzystano miniatury (jedno zdjęcie z Tatooine to pokazuje).

Za fizyczną scenografię na planie odpowiadali Rick Carter i Kevin Jenkins. Na zdjęciach widzimy m.in. tron Imperatora na Exegol, pole bitwy na Gwiezdnym Niszczycielu, Kijimi, Pasaanę, a także odtworzenie scenografii z domu Larsów z Tatooine.

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - zdjęcia z planu

Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie

Film do tej pory zebrał 1 mld 49,2 mln dolarów. Pod treścią newsa przypominamy także galerię szkiców koncepcyjnych, które pokazują wiele ekscytujących niewykorzystanych pomysłów. Pochodzą one z książki The Art of Rise of The Skywalker. Zobaczcie sami:

Star Wars 9 - Kylo Ren torturuje Finna

Za kamerą stoi J.J. Abrams, który napisał również scenariusz wraz z Chrisem Terrio (znany z Operacji Argo oraz Ligi Sprawiedliwości).