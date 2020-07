Gwiezdne Wojny - Tarkin może pojawić się w prequelu Łotra 1

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Lucasfilm

Tarkin odegrał istotną rolę w filmie Łotr 1. Gwiezdne wojny – historie. Chociaż Peter Cushing, który grał go w Nowej nadziei nie żyje od 1994 roku, dzięki nowatorskiej technologii udało się odtworzyć jego postać. Ciałem Tarkina był Guy Henry, a efekt był nadzwyczajnie pozytywnie oceniany. Wiele osób zwracało uwagę, że gdy ktoś nie wiedział, że to efekt specjalny i nie kojarzył oryginalnego Tarkina, sądził, że to prawdziwy aktor.

Według nowej plotki Tarkin miałby odegrać również rolę w serialu o Cassianie Andorze. Z uwagi na to, że fabuła rozgrywa się przed Łotrem 1, a Tarkin jest jednak dość znaczącą postacią w Imperium, ma to jak najbardziej sens. Dodatkowo źródła fanowskiego portalu Bespin Bulletin (nie raz trafiają z informacjami o Star Wars), Guy Henry nie miałby pracować przy projekcie. Nie jest to raczej większy problem, bo aktor po prostu musiał odtwarzać mowę ciała Petera Cushinga, a resztę robiły efekty specjalne, by nałożyć twarz Tarkina na Henry'ego.

Na razie jest to plotka, która nie jest przez nikogo potwierdzona, ani zdementowana.

