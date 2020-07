Gwiezdne wojny - Donald Glover powróci jako Lando we własnym serialu?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Disney

Młody Lando Calrissian w wykonaniu Donalda Glovera był wyróżniającą się postacią widowiska Han Solo: Gwiezdne wojny – historie. Sam aktor w przeszłości wyraził zainteresowanie powrotem do tej roli. W sieci pojawiła się plotka, że może to zrobić we własnym serialu. Jak podaje Kessel Run Transmissions Glover jest ponoć podpisał lub jest bliski podpisania kontraktu, aby powrócić jako młodsze wcielenie Lando w programie tworzonym dla Disney +. Nie podają więcej szczegółów na ten temat, ale poprzednie plotki sugerowały, że Disney bardzo chciał zachęcić utalentowanego aktora do powrotu do uniwersum.

fot. Lucasfilm

Oczywiście póki co należy tę informację traktować w sferze plotek. Poinformujemy Was, gdy pojawi się oficjalny komunikat w tej sprawie. Jednak można zakładać, że jeśli rzeczywiście trwają prace nad spin-offem o młodym Lando, to będzie on dział się po wydarzeniach z filmu o Hanie Solo.