Gwiezdne Wojny - pandemia koronawirusa wpłynie na podejście do filmów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Disney jako korporacja zanotowała olbrzymie straty we wszystkich departamentach. To siłą rzeczy wpłynie na działalność Marvel Studios, studia filmowego Disneya, Lucasfilmu, Pixara i 20th Century Studios w najbliższych latach. Zasadniczo każde hollywoodzkie studio to odczuje.

Według portalu Making Star Wars, czyli jednego z najlepszych źródeł informacji o świecie Gwiezdnych Wojen, Lucasfilm w wyniku ekonomicznego ciosu, który odczuły wymienione studia (nie tylko ich właściciel, czyli Disney), zmieni ich podejście do tworzenia Star Wars. Najbliższe filmy mają być mniejsze w skali, czyli z mniejszym budżetem.

Informator ze studia Pinewood w Wielkiej Brytanii, w którym wszystkie Gwiezdne Wojny są kręcone, wręcz twierdzi, że będą to "kameralne blockbustery". To zmusi Lucasfilm do szukania kreatywnych rozwiązań w kontekście tworzenia historii i tego, jakie znaczenie będą mieć widowiskowe sceny.

Trylogia sequeli miała budżety ponad 200 mln dolarów. Można założyć, że Gwiezdne Wojny obniżą je bliżej standardu solowych filmów MCU, czyli do kwoty 125-150 mln dolarów. To jednak jest już nasza spekulacja. Na przykład serial The Mandalorian, który wizualnie jest dopracowany w najmniejszym detalu, kosztował tylko 100 mln dolarów.