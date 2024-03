Gwiezdne Wojny - projekt twórców Gry o tron nie został zrealizowany. Czy istnieje szansa, że wrócą do współpracy z Lucasfilm?

fot. HBO / Lucasfilm

Po sukcesie Gry o tron, David Benioff i D.B. Weiss otrzymali możliwość pracy nad planowaną trylogią Gwiezdnych Wojen. W 2019 roku wycofali się z tego projektu, oświadczając, że "nie mogliby oddać sprawiedliwości zarówno Star Wars, jak i projektom dla Netfliksa". Wówczas prezes Lucasfilm, Kathleen Kennedy, otwarcie wyraziła chęć powrotu do współpracy z tymi filmowcami, "kiedy będą mogli skupić się na Gwiezdnych Wojnach".

Gwiezdne Wojny - czy twórcy Gry o tron chcieliby pracować nad nowym projektem?

W wywiadzie dla portalu ComicBook.com, Benioff wyraziłby wątpliwości, czy wróciłby z Weissem do pracy nad tą franczyzą. Przyznał, że jest to mało prawdopodobne.

- Nie sądzę. Kiedy masz franczyzę, która ma już tak ugruntowaną pozycję, jak Gwiezdne Wojny czy James Bond, myślę, że masz mniejszą niezależność, gdy próbujesz opowiedzieć historię. Myślę, że Dan i ja nauczyliśmy się, że fajniej jest zacząć coś od nowa.

Przy tym Benioff przyznał, że jego nowy serial, Problem trzech ciał, opiera się na powieści Liu Cixina, ale jej adaptowanie dało spore możliwości twórcze.

- Liu Cixin stworzył te powieści, ale to my je adaptujemy, przynajmniej w języku angielskim. Mamy dużą elastyczność, jeśli chodzi o historię, którą chcemy opowiedzieć, i sprawia nam to dużo więcej frajdy.

Problem trzech ciał jest już dostępny do obejrzenia na Netflix.