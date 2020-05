Gwiezdne Wojny - Wielki Admirał Thrawn zadebiutuje w wersji aktorskiej!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Wielki Admirał Thrawn to postać wręcz kultowa dla fanów Gwiezdnych Wojen, którą wielbiciele jedynie aktorskiej części uniwersum dopiero poznają. Jak donosi Daniel Richtman, dziennikarz, którego doniesienia zawsze się sprawdzają, Lucasfilm planuje przedstawić postać w filmie lub serialu aktorskim - dokładny projekt w którym się pojawi nie jest określony. Poszukiwany jest aktor. W wersji animowanej głosem Thrawna był Lars Mikkelsen - czy pasowałby do aktorskiej inkarnacji?

Z uwagi na to, że The Mandalorian pojawią się postacie związane z serialami animowanymi Star Wars Rebelianci (tutaj Thrawn miał gościnny występ) oraz Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów można założyć, że pojawienie się Thrawna ma związek z planem wprowadzonym w tym serialu.

Informacje ze strony Illuminerdi może być sugestią, o co dokładnie chodzi. Twierdzą oni, że poszukiwany jest także aktor do aktorskiej wersji Ezry Bridgera z Rebeliantów. Według ich informacji starszy Bridger miałby być nową twarzą filmowej części uniwersum Gwiezdnych Wojen. Szukają aktora w wieku 30-40 lat, który powinien być pochodzenia azjatyckiego, ale otwarci są również na osoby z Bliskiego Wschodu, Latynosów oraz osoby pochodzące z Indii. Co ciekawe, twierdzą, że nie chodzi o The Mandalorian, w którym pojawi się wiele postacie z kreskówek, ale jest sugestia, że może to być kontynuacja Star Wars: Rebeliantów w wersji aktorskiej.

Przypomnijmy, że w finale Star Wars: Rebeliantów Ezra Bridgera poświęcił się i skoczył w nieznane zabierając ze sobą Wielkiego Admirała Thrawna. Ahsoka Tano i Sabine Wren wyruszyły na jego poszukiwanie. Z uwagi na to, że teraz praktycznie każda z tych postaci ma pojawić się w wersji aktorskiej, wszystko nabiera kształtu.

Wielki Admirał Thrawn został stworzony przez Timothy'ego Zahna w latach 90. w tak zwanej Trylogii Thrawna, uznawanej za szczytowe osiągnięcie literatury Gwiezdnych Wojen. Te książki miały tak wielkie znaczenie, że uratowały uniwersum w momencie, gdy zainteresowanie lata po Powrocie Jedi zaczęło spadać. Thrawn jest genialnym taktykiem i strategiem, którego inteligencja pozwoliło stać się jedynym przedstawicielem rasy nieludzi na najwyższym stanowisku wojskowym Imperium. Świetnie jego geneza została opisana w książce Thrawn z nowego kanonu.

Na razie jest to plotka, ale z uwagi na dobre źródło, możemy być pewni, że coś się dzieje w temacie.