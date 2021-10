Star Wars - oto pierwszy kanoniczny wizerunek Dartha Plagueisa, mentora Palpatine'a

Disney

Darth Plagueis to jedna z najbardziej tajemniczych postaci w uniwersum Star Wars. Przypomnijmy, że w filmowym świecie mentor Palpatine'a został po raz pierwszy wspomniany w produkcji Zemsta Sithów z 2005 roku, w której późniejszy Imperator tłumaczył Anakinowi Skywalkerowi, w jaki sposób jego dawny mistrz korzystał z Mocy w celu stwarzania życia i chronienia innych przed śmiercią.

Z innych materiałów wiemy, że Plagueis był uczniem Dartha Tenebrousa i mistrzem Dartha Sidiousa (Palpatine'a) - ten ostatni miał go koniec końców zabić w trakcie snu. Wszystkie wizerunki Plagueisa, które widzieliśmy do tej pory, są obecnie uznawane za niekanoniczne.

Ta sytuacja uległa jednak zmianie. W wydanej kilkanaście dni temu książce Star Wars: The Secrets of the Sith, która oficjalnie wchodzi już w skład kanonu, pojawiła się ilustracja, na której nad Lordem Vaderem i Imperatorem widzimy właśnie Plagueisa. Nie mamy okazji zobaczyć jego twarzy - z rysunku możemy wnioskować, że Sith był wysoką, chudą postacią.

Zobaczcie sami:

Star Wars: The Secrets of the Sith - ilustracja

W sieci spekuluje się, że w najbliższej przyszłości Disney może zdecydować się na pokazanie Dartha Plagueisa w którejś z filmowych bądź serialowych odsłon franczyzy.