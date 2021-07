Bella Thorne w zwiastunie Habit. Przebrana za zakonnicę, która ucieka przed gangiem

Fot. Materiały prasowe

Habit to thriller, w którym główną rolę gra Bella Thorne. Wciela się w rolę szalonej imprezowiczki, która ze swoimi przyjaciółkami przebiera się za zakonnice, by ukryć się przed gangiem narkotykowym. Produkcja opowiada historię dziewczyny, która znalazła się w beznadziejnej sytuacji i żeby z niej uciec, postanawia zrobić najbardziej najbardziej sensowną rzecz, jaka przychodzi jej do głowy. Z jakiegoś powodu rozsądne wydaje się udawanie zakonnicy. Zwiastun zaczyna się od sceny, w której dziewczyny przebrane za służebnice boże biją mężczyznę w alejce wiadrem, a to zapewne dopiero obietnica tego, czego możemy spodziewać się po filmie.

Habit - zwiastun filmu.

Film dostał kategorię R ze względu na narkotyki, obraźliwy język, treści o charakterze seksualnym i przemoc. W obsadzie w rolach przyjaciółek głównej bohaterki zobaczymy Paris Jackson (Gringo), Hanę Mae Lee (The Boys) i Gavin Rossdale (Bling Ring). Habit jest debiutem Janell Shirtcliff zarówno pod względem scenariusza, jak i reżyserskim. Film pojawi się w dystrybucji 20 sierpnia 2021 roku w USA.