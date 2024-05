Hades 2 zadebiutował w ramach wczesnego dostępu. Rozgrywka zaprezentowana w nowym wideo

fot. Supergiant Games

Pierwszy Hades to jedna z najlepiej ocenianych gier ostatnich lat. Dzieło studia Supergiant Games było chwalone przez krytyków za świetną oprawę, satysfakcjonującą rozgrywkę na wiele godzin, a także ciekawe postacie i historię, co jest rzadkością w produkcjach z gatunku roguelike. Nic więc dziwnego, że sequel już od pierwszej zapowiedzi wywoływał spore emocje. Dla osób, które czekały, by móc samemu zapoznać się z Hades 2 mamy dobre informacje - gra jest już dostępna w ramach wczesnego dostępu na platformach Steam i Epic Games Store.

Hades 2 - wczesny dostęp [cena, zawartość, zwiastun]

Cena Hades 2 w early access to 138,99 zł zarówno w sklepie Valve, jak i Epic Games. Twórcy przewidują, że wczesny dostęp potrwa co najmniej do końca 2024 roku, a cena może wzrosnąć wraz z wprowadzaniem kolejnych aktualizacji i nowej zawartości. Wygląda jednak na to, że nie trzeba obawiać się, że na ten moment nie ma tam co robić. W oficjalnym opisie wspomniano, że zawartości już teraz jest więcej niż w poprzedniczce.

Nawet na etapie wczesnego dostępu w grze Hades II mamy więcej obszarów, wrogów oraz w pełni udźwiękowionych postaci niż w całej części pierwszej. Prace nad tytułem wciąż jednak trwają i w przyszłości trafią do niego kolejni ważni przeciwnicy, wątki fabularne, systemy i lokacje. Prace nad grą trwają już od ponad trzech lat. Przed startem wczesnego dostępu chcieliśmy doprowadzić Hades II do takiego stopnia zaawansowania, który zapewniłby wiele godzin dobrej zabawy jak najliczniejszemu gronu graczy, a przy tym umożliwił nam wprowadzanie koniecznych modyfikacji w oparciu o zebrane opinie i sugestie.

Debiutowi gry towarzyszy również materiał wideo z fragmentami rozgrywki.