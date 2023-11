Half-Life obchodzi 25. urodziny! Valve wypuściło godzinny dokument i aktualizację do gry z 1998 roku

fot. Valve

Pierwszoosobowa strzelanka Half-Life obchodzi swoje 25. urodziny i z tej okazji firma Valve postanowiła przygotować kilka niespodzianek dla graczy. Przede wszystkim zdecydowano się udostępnić ten tytuł wszystkim zainteresowanym za darmo. Wystarczy przypisać go do swojej biblioteki do 20 listopada, godziny 19:00 - możecie to zrobić w tym miejscu. Przeceniono też ceny pozostałych odsłon serii, w tym ciepło przyjętego Half-Life: Alyx przygotowanego z myślą o wirtualnej rzeczywistości.

Oprócz tego kultowy FPS z 1998 roku doczekał się... aktualizacji. Wprowadziła ona nową zawartość i mapy do trybu wieloosobowego, nowe opcje graficzne oraz pełną kompatybilność ze Steam Deckiem.

Valve opublikowało również obszerny, bo trwający godzinę film dokumentalny. Materiał przygotowano we współpracy z Secret Tape i możemy posłuchać w nim wypowiedzi i wspomnień twórców.

Half-Life - dokument z okazji 25. urodzin gry