Halloween. Finał z premierą hybrydową w USA. Reżyser Pięknej i rzeźnika wzywa studia do zaprzestania procederu

Horror Halloween. Finał miał w USA premierę hybrydową. Tego samego dnia produkcja trafiła do kin w kraju oraz na platformę Peacock, która należy do Universal. To przełożyło się na słaby wynik filmu w amerykańskim box office. Horror zgromadził 41,3 mln dolarów, co jest najgorszym otwarciem nowej trylogii o Michaelu Myersie. Hybrydową premierę skrytykował Christopher Landon, reżyser dobrze przyjętego horroru Piękna i rzeźnik z 2020 roku.

Twórca na swoim Twitterze wezwał studia filmowe do zaprzestania procederu premiery hybrydowej. Stwierdził w swoim wpisie, że to nie działa i poprosił, aby studia przestały pogrywać z twórcami, aby wspierać swoje raczkujące platformy streamingowe.

Christopher Landon - pełny wpis

https://twitter.com/creetureshow/status/1581305040291082241

Halloween. Finał

Halloween. Finał jest zapowiadane jako jako ostateczne starcie między Laurie a jej prześladującym ją przez lata przeciwnikiem, psychopatycznym mordercą Michaelem Myersem.

Halloween. Finał - premiera filmu w polskich kinach 28 października.