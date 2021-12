Halo - czy serial będzie częścią kanonu? Mamy odpowiedź

fot. Paramount Pictures

W przyszłym roku na platformę Paramount+ trafi aktorski serial Halo na podstawie popularnej serii gier kojarzonych przede wszystkim z konsolami Xbox. Jak na razie nie otrzymaliśmy zbyt wielu szczegółów na temat warstwy fabularnej, a materiały promocyjne ograniczają się do kilku zdjęć oraz krótkiego, choć całkiem efektownego zwiastuna. Z tego też względu niektórzy zastanawiali się, czego tak naprawdę możemy się spodziewać i czy serialowe Halo będzie częścią kanonu. Teraz otrzymaliśmy jednoznaczną odpowiedź.

Jak informuje Kiki Wolfkill z 343 Industries, czyli studia zajmującego się marką, serial zapoczątkuje coś, co nazwano "linią czasową Halo Silver", która rozgrywać się będzie niezależnie od głównego kanonu.

https://twitter.com/Halopedia/status/1471312247574208517

Mamy pewien kontekst i perspektywę, które są inne niż w przypadku historii doświadczanych w grach. Nazywamy to linią czasową Halo Silver, by w ten sposób oddzielić to od głównego kanonu, chroniąc tym samym zarówno ten główny kanon, jak i telewizyjną historię. W ten sposób dajemy sobie szansę, by obie historie mogły ewoluować w taki sposób, w jaki wymaga tego odpowiednie medium, nie zderzając się ze sobą.

