Halo - Joseph Morgan o 3. sezonie. "Będzie epicki"

Fot. Paramount+

2. sezon Halo niedawno dobiegł końca. Produkcja Paramount+ na podstawie kultowej serii gier cieszyła się w drugiej odsłonie większym poparciem publiczności i krytyków niż przy okazji pierwszego sezonu. Dla porównania:

Halo: sezon 1 - 70% od krytyków, 52% od publiczności w serwisie Rotten Tomatoes;

Halo: sezon 2 - 89% od krytyków, 70% od publiczności.

Halo - Joseph Morgan o 3. sezonie

Joseph Morgan, aktor znany m.in. z Titans czy Pamiętniki wampirów, wypowiedział się na temat potencjalnego 3. sezonu.

Wiem, że serial został dobrze przyjęty przez krytyków. Wiem też, że mieliśmy pozytywną i pełną pasji odpowiedź ze strony fanów. Wyniki oglądalności również były świetne. To tyle. Tyle wiem. Czekam aż telefon zadzwoni. Bardzo bym chciał wrócić i zrobić kolejny sezon, szczególnie dlatego, że czuję, że nastąpiła pewna zmiana warty przy 2. sezonie, gdy nowy showrunner, David Wiener, zabrał mnie na pokład. To on był odpowiedzialny za zmianę wizji serialu i kierunku, w którym on zmierza. A było również rozdanie kart jeszcze przy okazji pierwszego sezonu. "To musisz zacząć. To musisz skończyć." [...] 3. sezon będzie epicki przez wprowadzenie Flood. Jestem pełen nadziei.