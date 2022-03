Halo - dlaczego serialowa Cortana wygląda inaczej niż w grach? Twórcy wyjaśniają

fot. Paramount+

W serialu Halo na podstawie popularnej serii zapoczątkowanej przez studio Bungie i kontynuowanej przez 343 Industries, nie brak postaci znanych z gier. Jedną z nich jest Cortana, sztuczna inteligencja i towarzyszka Master Chiefa. Jej design różni się jednak od pierwowzoru, co spotkało się z krytyką wśród niektórych fanów. Teraz twórcy postanowili odnieść się do tych zmian.

Na ten temat wypowiedziała się Kiki Wolfkill ze studia 343 Industries i w rozmowie z serwisem GamesRadar+ przypomniała, że nie ma jednego słusznego wyglądu Cortany, bo i w grach na przestrzeni lat pojawiały się pewne różnice.

To zabawne, ponieważ zmieniamy jej design w każdej grze. Wiele z tych zmian napędzanych jest technologią. Wiele z tych zmian wynika z postępu i przechodzenia przez kolejne generacje, bo mamy dostęp do lepszej grafiki, technologii, większej liczby pikseli czy efektów. Zawsze chodzi o dostosowani Cortany do otoczenia. W tej sytuacji główna różnica jest taka, że ona musi wydawać się realna. I nie chodzi mi o to, że jak prawdziwy człowiek. Musi wyglądać jak prawdziwa sztuczna inteligencja, hologram, postać, z którą prawdziwi ludzie będą wchodzić w interakcję.

Na temat różnic między Cortaną w grach i serialu wypowiedziała się też Jen Taylor, aktorka która od lat wciela się w tę postać.

Ma inne cele niż Cortana, którą znamy od 20 lat. To naprawdę ciekawe, mam okazję robić nieco inne rzeczy.

Serial Halo zadebiutuje w Stanach Zjednoczonych już 24 marca na platformie Paramount+.

Cortana w serialu Halo

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.