Twórca Boyki powraca. Zwiastun filmu akcji Hounds of War

Isaac Florentine to reżyser filmów akcji, który pracuje w kinie klasy B i jest jednym z najlepszych pod kątem tego, jak kręcić walki i inne efektowne sceny. Najczęściej współpracował ze Scottem Adkinsem i to właśnie obaj stali się rozpoznawalni dla fanów gatunku dzięki filmowi Champion 2, To tutaj powstał kultowy dla fanów kina kopanego Boyka. W Hounds of War lubiany reżyser zamienił Adkinsa na Franka Grillo.

Hounds of War - zwiastun

Hounds of War - opis fabuły

Grupa najemników odkrywa, że misja, na której są, jest zaplanowaną pułapką, aby ich zabić. Tylko jednemu z nich udało się przetrwać. Teraz musi odkryć, kto ich wrobił i pomścić swoich braci.

Hounds of War - szczegóły

Isaac Florentine reżyseruje na podstawie scenariusza Jeana Pierre'a Magro. W obsadzie są Frank Grillo, Rhona Mitra, Robert Patrick, Steven Elder, Yvonne Mai, Joey Ansah, Lee Charles oraz Mark Strange. Producentami są Aaron Briffa, Vladimir Chistiakov, Vadim Fortunin, Jean Pierre Magro, Alexey Meets, oraz Andre Relis.

Jak każdy film Florentine, ten również jest kręcony na rynek VOD. Premiera światowa odbędzie się 6 września 2024 roku.