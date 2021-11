Hanna - koniec serialu. 3. sezon będzie ostatnim

Fot. Amazon Prime

Hanna dobiegnie końca. Deadline potwierdziło, że serial zakończy się z 3. sezonem. Premiera ostatniej części odbędzie się 24 listopada 2021 roku w platformie Amazon Prime Video. David Farr, scenarzysta i producent wykonawczy serialu, powiedział dla portalu Entertainment Weekly, że jego intencją od zawsze było zakończyć serię na 3. sezonie.

Serial jest thrillerem, którego fabuła opowiada o tytułowej bohaterce, wyszkolonej na zabójczynię. W 3. sezonie Hanna próbuje potajemnie zniszczyć Ultrax, organizację, która ją stworzyła, od wewnątrz. Pomaga jej w tym dawna nemezis, była agentka CIA, Marissa Wiegler. Wspólnymi siłami zmusiły ważnego członka Ultrax, Johna Carmichaela, do pomocy w ich misji. Są jednak osoby, które zaczynają coś podejrzewać i mogą przejrzeć plany Hanny.

Im bardziej kobieta zbliża się do celu, tym bliżej jest do poznania prawdziwej siły stojącej za Ultrax, która dzieli ją od odzyskania wolności.

W 3. sezonie do obsady dołączy Ray Liotta jako Gordon Evans, szanowany były wojskowy. Mężczyzna postrzega siebie jako wielkiego wizjonera, prawdziwego patriotę, który zrobi wszystko, co konieczne, by chronić swój kraj.