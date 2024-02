Hannibal - Mads Mikkelsen wciąż ma nadzieję na 4. sezon. Czy ma szanse powstać?

Fot. Materiały prasowe

Hannibal zakończył się w 2015 roku, więc prawie 10 lat temu. Przez te lata twórcy i aktorzy nie raz mówili, jak bardzo chcą wrócić i dokończyć serial, ale nic się nie wydarzyło. Teraz w nowym wywiadzie znów temat porusza Mads Mikkelsen, czyli odtwórca tytułowej roli.

Hannibal - 4. sezon jest możliwy?

- Nie jest tajemnicą, że wszyscy z obsady i Bryan, chcą wrócić. Musi do tego dojść raczej prędzej, ponieważ nikt z nas nie młodnieje. Sama fabuła może przeskoczyć o te lata, więc to nie problem. Tak naprawdę chodzi o znalezienie miejsce dla tego sezonu, ale na razie nie dzieje się nic konkretnego. Dlaczego tak jest? Tego nie wiem. Kochamy serial i najwyraźniej jest dużo ludzi, którzy go bardzo lubią.

Czy więc 4. sezon jest możliwy? Tak naprawdę tylko z uwagi na jeden fakt: w amerykańskim świecie seriali panuje trend powrotów popularnych tytułów po latach. Wiele seriali, które wydawały się na zawsze zakończone, powracały z nowymi odcinkami. W tym więc fani upatrują nadzieję, że to może być jakaś szansa, bo popularność Hannibala wciąż jest obecna.

Na razie jednak nic się nie dzieje w tym temacie. I nie wiadomo, czy ktokolwiek byłby tym zainteresowany z osób decyzyjnych inwestujących pieniądze w seriale.