Deadpool 3 - co zobaczymy w zwiastunie? Jest przeciek

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. IMDb

W kilku dobrych źródłach w sieci z często potwierdzonymi doniesieniami pojawił się dość ogólny opis zwiastuna Deadpoola 3, który pojawi się w sieci nocą czasu polskiego z 11 na 12 lutego 2024 roku. Jest on szykowany na finał Super Bowl, czyli najpopularniejsze wydarzenie telewizyjne roku, które przyciąga przed ekrany dziesiątki milionów ludzi. Pomimo tego traktujcie ten opis z dystansem jako plotkę.

Deadpool 3 - opis zwiastuna

Zwiastun skupia się na Deadpoolu, który przechodzi kryzys wieku średniego. Pozostawił życie superbohatera za sobą i aby jakoś wyżyć, sprzedaje używane samochody - nawet mówi się, że ma mieć perukę. To najwyraźniej właśnie u niego w pracy ma pojawić się Wolverine'a, który nadzieje na szpony swojego przeciwnika. Co na to Deadpool? Ma zacząć się naśmiewać z jego fryzury i wymyślać mu ksywy w swoim stylu, nie brak w jego słowach wulgaryzmów. W teaserze mają pojawić się też inni mutanci. To dość ogólny opis i nie reprezentuje on wszystkiego, co w tym zwiastunie zobaczymy.

Deadpool 3 - premiera filmu MCU w kinach odbędzie się w lipcu 2024 roku.