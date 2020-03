Harley Quinn - 2. sezon ma już zwiastun. Sprośne żarty, Catwoman i Batgirl na ekranie

Już kilka dni temu w jednym z newsów donosiłem Wam, że serial Harley Quinn to absolutna ekranowa perełka, którą wszyscy fani produkcji superbohaterskich powinni nadrobić w ekspresowym tempie. W świecie telewizyjnych herosów od dawna nie było produkcji tak świeżej, która przy całej swojej wulgarności i brutalności umiejętnie przemycałaby również niezwykle aktualne treści, w tym subtelne nawiązania do rzeczywistości. Ta błyskotliwa opowieść to coś, co w języku kolokwialnym określilibyśmy jako "jedną wielką bekę ze świata herosów" - tak, to absolutna jazda bez trzymanki.

Teraz w sieci zadebiutował już zwiastun 2. sezonu serii. W materiale widzimy nowe twarze; to m.in. Catwoman, Batgirl i Mr. Freeze - głosem tego ostatniego przemówi Alfred Molina. Zobaczcie sami:

Mamy również okazję zobaczyć nową grafikę promocyjną:

Źródło: DC Universe

Na razie nie jest do końca jasne, na czym będzie oparta fabuła kolejnej odsłony serii. Z finału poprzedniej możemy wnioskować, że zostanie ona powiązana z zupełnie nowym krajobrazem społecznym w Gotham City, który diametralnie przeobraził się po ostatnich wydarzeniach. Trailer sugeruje również, że relacja Poison Ivy i tytułowej bohaterki nabierze miłosnego wymiaru.

2. sezon serialu Harley Quinn zadebiutuje na platformie DC Universe w Stanach Zjednoczonych już 3 kwietnia.