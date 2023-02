Harrison Ford w MCU. Powody dołączenia do uniwersum są bardzo proste

materiały prasowe

Harrison Ford zastąpi zmarłego Williama Hurta w roli generała Rossa w MCU. Ma zagrać w filmach Kapitan Ameryka 4 oraz Thunderbolts. Wszyscy są zaskoczeni tym, że Ford zdecydował się dołączyć do komiksowego uniwersum. Nic dziwnego więc, że jest o to często pytany.

Harrison Ford w MCU

Tym razem zapytał go o to dziennikach z The Hollywood Reporter. Aktor wyjawił mu dość proste powody dołączenia do MCU.

- Nie wiem. Nie mogę usprawiedliwiać się przed samym sobą. Po prostu pracuję. Widzę, jak ci wspaniali aktorzy świetnie się bawią w filmach Marvela. A ja lubię robić coś innego i sprawiać tym przyjemność ludziom. Stwierdziłem więc, że też tego spróbuję.

Wcześniej mówił, że chce spróbować czegoś, czego do tej pory jeszcze nie robił. Wygląda na to, że atmosfera wokół MCU po prostu udzieliła się Fordowi.

Na razie szczegóły dotyczące roli "nowego" Rossa nie są znane. Według plotek Harrison Ford zyska coś więcej niż William Hurt, bo jego Ross ma zmienić się w Czerwonego Hulka.

