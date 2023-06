Harry Potter - Daniel Radcliffe o serialowej adaptacji. To było nieuniknione

fot. Warner Bros.

W kwietniu ogłoszono, że książki o Harrym Potterze doczekają się serialowej adaptacji od HBO. To wzbudziło wiele kontrowersji wśród fandomu, a niektórzy aktorzy wyrażali zdziwienie, że nowa wersja ma powstać po tak krótkim czasie od premiery ostatniej filmowej części. Joseph Fiennes mówił nawet, że nie wie dlaczego czujemy potrzebę, aby wszystko wymyślać na nowo.

Daniel Radcliffe, który wcielał się w tytułowego czarodzieja, w wywiadzie dla Deadline został zapytany, co myśli o nowym serialu.

Nie myślę o tym... o to chodzi - to jest interesujące. Myślę, że przeznaczeniem Harry'ego Pottera od zawsze było stać się jak Sherlock Holmes. To tak jak ludzie, którzy oglądali Basila Rathbone'a grającego Sherlocka Holmesa mówili: "Nikt inny nie może tego zrobić". Cóż, wiesz, oni jednak to zrobili. Więc zostanie ta rola przekazana komuś innemu. Dziwnie jest teraz myśleć, że prawdopodobnie gdzieś tam jest ośmiolatek, którego życie zmieni się za kilka lat. Tam kierują się moje myśli... ale uważam, że kontynuowanie kręcenia filmów lub - jak w tym przypadku - serialu było nieuniknione.

Serial ma być wierną adaptacją książek J.K. Rowling - każdy sezon będzie ekranizował jeden tom. Łącznie ma być ich siedem, a cała przygoda z Harrym Potterem ma potrwać dekadę. W główne postacie wcielą się nowi aktorzy.

Zobacz także:

Harry Potter - filmy zmarnowały ich potencjał [RANKING]

Zestawienie zostało opublikowane na stronie Ranker, która zajmuje się tworzeniem wszelakich rankingów, w tym popkulturowych. To użytkownicy wybierają na niej swoich faworytów, głosując w górę, by podnieść tytuł wyżej, albo w dół, obniżając jego miejsce na liście.

Przy każdym miejscu w rankingu dodaliśmy liczbę oddanych głosów. To stan na 21 kwietnia 2023 roku.