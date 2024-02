Harry Potter - kiedy premiera serialu? Podano rok - szybciej niż oczekiwano

fot. materiały prasowe

David Zaslav, szef Warner Bros. Discovery uważa, że Harry Potter będzie mieć premierę w 2026 roku. Jest to dość zaskakujące, bo aby taki projekt mógł być gotowy za dwa lata, zdjęcia powinny ruszyć niebawem. Harry Potter natomiast nie ma wybranych scenarzystów ani showrunnera, a cała preprodukcja serialu w ogóle jeszcze nie ruszyła. Być może prezes korporacji chciałby go na ekranach w 2026 roku, ale wydaje się to na tym etapie mało prawdopodobne.

Harry Potter - będzie serial

Przypomnijmy, że gdy ogłoszono projekt wielu fanów czarodzieja było wściekłych. Serial bowiem ma dokonać kompletnie nowej adaptacji książek, co też zrobiono w filmach.

Tak o serialu mówi David Zaslav w nowej wypowiedzi:

- Nie kryliśmy naszego podekscytowania Harrym Potterem. Ostatni film został zrobiony ponad 12 lat temu. Kilka tygodni temu byłem w Londynie z Casey i Channingiem. Spędziliśmy sporo czasu z JK i jej ekipą. Obie strony są podekscytowane powrotem franczyzy. Przeprowadziliśmy dobre rozmowy i jesteśmy podekscytowani tym, co dalej. Nie możemy doczekać się, by podzielić się z fanami dekadą nowych historii w platformie Max na całym świecie. Planujemy premierę w 2026 troku.

Na razie dodatkowe szczegóły nie są znane. Wcześniej Warner Bros. Discovery mówiło, że ma być to projekt planowany na 10 lat.