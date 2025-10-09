placeholder
Reklama
placeholder

Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

Do sieci trafiło wideo z planu serialu Harry Potter, na którym w roli Albusa Dumbledore’a pojawia się John Lithgow. Widzimy jego spotkanie z innym czarodziejem, którego nie było w filmach kinowych. O co chodzi? Wyjaśniamy.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  harry potter 
Albus Dumbledore fot. materiały prasowe
Reklama

8 października 2025 roku mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a. Teraz do sieci trafiło wideo z planu, przedstawiające spotkanie Dumbledore’a z innym czarodziejem. Obok niego widzimy postacie Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelle. Taka scena nie pojawiła się ani w książkach J.K. Rowling, ani w kinowych filmach w serii Harry Potter.

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Harry Potter - nowa scena z czarodziejami

Ta informacja wzbudziła już wielkie spekulacje. Flamel bowiem nigdy nie pojawia się w konkretnej scenie w filmach ani w książkach, a jedynie jest przelotnie wspominany w rozmowach. To oznacza, że mamy do czynienia z całkowicie nową sceną stworzoną na potrzeby serialu. W spekulacjach sugeruje się, że ma to związek z Kamieniem Filozoficznym, ponieważ - zgodnie z informacjami z książek - Dumbledore przekonał Flamela, aby oddał artefakt, by bezpiecznie ukryć go w Banku Gringotta. Gdy pojawił się Voldemort, przedmiot został przeniesiony do Hogwartu. Oficjalnie nie wiemy, czy to właśnie ten moment pokazano w materiale, ale w tym kierunku zmierzają spekulacje.

Postać Flamela pojawia się w filmach z serii Fantastyczne zwierzęta. Nie wiemy, kto gra go w serialu ani kto wciela się w jego filmową żonę.

Prace na planie serialu wciąż trwają. Premiera Harry’ego Pottera zaplanowana jest na 2027 rok w serwisie HBO Max.

Źródło: comicbookmovie.com

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  harry potter 
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Untitled Harry Potter Series Przygodowy

Najnowsze

1 3. Wicked – kurs: 20.00
-

To może być największy kinowy hit tego roku. Zobaczcie nowy zwiastun

2 Wizards Beyond Waverly Place
-
Spoilery

Największy cliffhanger w historii Czarodziejów z Waverly Place. Naprawdę uśmiercono tę postać?

3 Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
-

Geralt z Rivii w kurtce motocyklisty. Twórczyni Wiedźmina o nowym stroju w średniowiecznym świecie

4 Pokolenie V - Soldier Boy
-

Jensen Ackles w szoku po jednej ze scen w The Boys. Zabawka w kształcie ośmiornicy sprawi dużo przyjemności

5 Paul Mescal
-

Geniusz kina tworzy największy musical w historii. Premiera w okolicach 2040 roku - jak to możliwe?

6 piep*zyć mickiewicza 3
-

Egzamin z dorosłości! Pierwszy zwiastun 3 części Piep*zyć Mickiewicza!

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s14e02

Chicago Fire

s26e05

Przyjaciółki

s11e02

Chicago Med

s13e02

Chicago PD

s49e03

Ryzykanci

s2025e195

Moda na sukces

s29e08

Ghost Adventures

s06e03

Wszystkie stworzenia duże i małe
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Guillermo del Toro
Guillermo del Toro

ur. 1964, kończy 61 lat

Brandon Routh
Brandon Routh

ur. 1979, kończy 46 lat

Filip Bobek
Filip Bobek

ur. 1980, kończy 45 lat

Spencer Grammer
Spencer Grammer

ur. 1983, kończy 42 lat

Scott Bakula
Scott Bakula

ur. 1954, kończy 71 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

10

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV