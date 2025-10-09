Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach

fot. materiały prasowe

8 października 2025 roku mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a. Teraz do sieci trafiło wideo z planu, przedstawiające spotkanie Dumbledore’a z innym czarodziejem. Obok niego widzimy postacie Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelle. Taka scena nie pojawiła się ani w książkach J.K. Rowling, ani w kinowych filmach w serii Harry Potter.

Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!

Harry Potter - nowa scena z czarodziejami

Ta informacja wzbudziła już wielkie spekulacje. Flamel bowiem nigdy nie pojawia się w konkretnej scenie w filmach ani w książkach, a jedynie jest przelotnie wspominany w rozmowach. To oznacza, że mamy do czynienia z całkowicie nową sceną stworzoną na potrzeby serialu. W spekulacjach sugeruje się, że ma to związek z Kamieniem Filozoficznym, ponieważ - zgodnie z informacjami z książek - Dumbledore przekonał Flamela, aby oddał artefakt, by bezpiecznie ukryć go w Banku Gringotta. Gdy pojawił się Voldemort, przedmiot został przeniesiony do Hogwartu. Oficjalnie nie wiemy, czy to właśnie ten moment pokazano w materiale, ale w tym kierunku zmierzają spekulacje.

Postać Flamela pojawia się w filmach z serii Fantastyczne zwierzęta. Nie wiemy, kto gra go w serialu ani kto wciela się w jego filmową żonę.

Prace na planie serialu wciąż trwają. Premiera Harry’ego Pottera zaplanowana jest na 2027 rok w serwisie HBO Max.