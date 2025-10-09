Harry Potter - nowa scena z Dumbledorem. Jest inny czarodziej, którego nie było w filmach
Do sieci trafiło wideo z planu serialu Harry Potter, na którym w roli Albusa Dumbledore’a pojawia się John Lithgow. Widzimy jego spotkanie z innym czarodziejem, którego nie było w filmach kinowych. O co chodzi? Wyjaśniamy.
8 października 2025 roku mogliśmy po raz pierwszy zobaczyć Johna Lithgowa w roli Albusa Dumbledore’a. Teraz do sieci trafiło wideo z planu, przedstawiające spotkanie Dumbledore’a z innym czarodziejem. Obok niego widzimy postacie Nicolasa Flamela oraz jego żony, Perenelle. Taka scena nie pojawiła się ani w książkach J.K. Rowling, ani w kinowych filmach w serii Harry Potter.
Harry Potter - tak wygląda Albus Dumbledore w serialu. Zobacz zdjęcia z planu!
Harry Potter - nowa scena z czarodziejami
Ta informacja wzbudziła już wielkie spekulacje. Flamel bowiem nigdy nie pojawia się w konkretnej scenie w filmach ani w książkach, a jedynie jest przelotnie wspominany w rozmowach. To oznacza, że mamy do czynienia z całkowicie nową sceną stworzoną na potrzeby serialu. W spekulacjach sugeruje się, że ma to związek z Kamieniem Filozoficznym, ponieważ - zgodnie z informacjami z książek - Dumbledore przekonał Flamela, aby oddał artefakt, by bezpiecznie ukryć go w Banku Gringotta. Gdy pojawił się Voldemort, przedmiot został przeniesiony do Hogwartu. Oficjalnie nie wiemy, czy to właśnie ten moment pokazano w materiale, ale w tym kierunku zmierzają spekulacje.
Postać Flamela pojawia się w filmach z serii Fantastyczne zwierzęta. Nie wiemy, kto gra go w serialu ani kto wciela się w jego filmową żonę.
Prace na planie serialu wciąż trwają. Premiera Harry’ego Pottera zaplanowana jest na 2027 rok w serwisie HBO Max.
Źródło: comicbookmovie.com
Kalendarz premier serialiZobacz wszystkie premiery
Premiery tygodnia
06
paź
Syn cieśli
07
paź
Nowoczesne związki
10
paź
Little Nightmares: Enhanced Edition
10
paź
Little Nightmares III
10
paź
Głębia. Imprint
Dzisiaj urodziny obchodzą
ur. 1964, kończy 61 lat
ur. 1979, kończy 46 lat
ur. 1980, kończy 45 lat
ur. 1983, kończy 42 lat
ur. 1954, kończy 71 lat