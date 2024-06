Okładka Harry’ego Pottera sprzedana za ogromną sumę. To nowy rekord

Fot. Bloomsbury Publishing/Thomas Taylor

Oryginalna akwarelowa ilustracja autorstwa Thomasa Taylora na okładkę książki Harry Potter i kamień filozoficzny jest obecnie najdroższym przedmiotem związanym z serią, jaki kiedykolwiek sprzedano na aukcji. Grafika, która była na debiutanckim wydaniu powieści z 1997 roku, została sprzedana za 1,9 miliona dolarów. Licytacja była zacięta, a bitwa pomiędzy czterema chętnymi trwała prawie dziesięć minut.

Jak informuje prestiżowy portal Deadline, ilustracja Taylora została sprzedana za prawie cztery razy więcej niż oczekiwano - przewidywano kwotę między 400 000 a 600 000 dolarów. Ta sprzedaż ustanowiła także nowy rekord, który wcześniej należał do egzemplarza pierwszego wydania Harry’ego Pottera i Kamienia Filozoficznego, sprzedanego za 421 000 dolarów w 2021 roku.

Ilustracja, która kupiono za rekordową sumę, przedstawia głównego bohatera książki, Harry'ego Pottera, oczekającego na swój pierwszy pociąg do Hogwartu na peronie słynnym peronie 9¾. Autorem jest Thomas Taylor, który ukończył dzieło w ciągu zaledwie dwóch dni. Do stworzenia go użył akwareli i czarnego ołówka. Za zlecenie zapłacono mu 650 dolarów.

