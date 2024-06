Serial Harry Potter ma już showrunnerkę i reżysera. To oni współtworzyli arcydzieło HBO

HBO/comicbook.com

Serial telewizyjny Harry Potter odkrywa pierwsze karty. Kilkanaście godzin temu dowiedzieliśmy się, że pieczę nad nim będzie sprawować nie platforma Max, a stacja HBO - to tylko część zmiany strategii firmy Warner Bros. Discovery. Przed chwilą w sieci pojawiły się nowe informacje na temat projektu - wiemy już, kto będzie stał za jego sterami. To niezwykle cenione w branży nazwiska; oboje współtworzyli bowiem jedno z największych arcydzieł małego ekranu, Sukcesję.

I tak showrunnerką i zarazem scenarzystką została Francesca Gardiner, która poza Sukcesją pracowała przy takich produkcjach jak Mroczne materie czy Obsesja Eve.

Reżyserem "kilku odcinków" będzie z kolei Mark Mylod, który tworzył poszczególne odsłony takich serii jak Gra o tron, Shameless czy The Last of Us, jak również film Menu z 2022 roku.

Warto dodać, że zarówno Gardiner, jak i Mylod za swoją pracę przy Sukcesji zostali wyróżnieni nagrodą Emmy.

Serial Harry Potter ma być "wierną adaptacją" książek J.K. Rowling. Jak stwierdziło HBO w oficjalnym komunikacie:

W serialu wystąpi nowa obsada, która poprowadzi nowe pokolenie fanów przez świat pełen fantastycznych szczegółów i uwielbianych postaci, które miłośnicy Harry'ego Pottera kochają od 25 lat.

Data premiery produkcji nie jest jeszcze znana.