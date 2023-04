Havoc - Tom Hardy u twórcy hitu Raid. Pierwsze zdjęcia

fot. One More One Productions // Severn Screen // XYZ Films

Havoc to nadchodzący film akcji, który trafi na platformę streamingową Netflix. Za scenariusz i reżyserię odpowiada walijski twórca takich indonezyjskich produkcji jak The Raid i The Raid 2: Infiltracja - Gareth Evans.

W oficjalnym opisie tego thrillera możemy przeczytać, że po nieudanej operacji narkotykowej doświadczony detektyw przebija się przez brutalny półświatek, by uratować syna ważnej osoby ze świata polityki. Odkrywa przy tym złożoną siatkę powiązań korupcyjnych i kryminalnych gęsto oplatającą całe miasto.

W obsadzie znajdują się Timothy Olyphant, Forest Whitaker, Jessie Mei Li, Yeo Yann Yann, Justin Cornwell, Quelin Sepulveda, Luis Guzmán, Sunny Pang oraz mistrzyni mieszanych sztuk walki i zawodniczka UFC - Michelle Waterson.

W głównej roli występuje Tom Hardy i to właśnie on znajduje się na pierwszych zdjęciach z filmu Havoc, które znajdują się w poniższej galerii.

Havoc - zdjęcia i plakat

Havoc

Producentami filmu są: Gareth Evans z ramienia One More One Productions, Ed Talfan (Severn Screen), Aram Tertzakian (XYZ Films), a także Tom Hardy.