The Boys - koniec zdjęć do 4. sezonu. Twórca w emocjonalny sposób dziękuje obsadzie i ekipie filmowej

fot. Amazon Studios

Kilka dni temu o zakończeniu prac nad 4. sezonem The Boys poinformował w mediach społecznościowych Karl Urban. Na swoim Instagramie udostępnił swoje zdjęcie, na którym znajdował się również Jeffrey Dean Morgan. Przypomnijmy, że niewiele wiadomo o postaci granej przez gwiazdę The Walking Dead. Odtwórca roli Billy'ego Butchera podziękował ekipie filmowej i obsadzie.

Z kolei na oficjalnym koncie The Boys na Twitterze udostępniono wideo, w którym Eric Kripke, czyli producent, scenarzysta i twórca serialu, również z głębi serca dziękuje za wykonaną pracę ekipie filmowej i aktorom. Docenił ich talent, dobrą energię, miłość, pasję i przywództwo. Przyznał, że to najciężej pracująca ekipa z jaką miał okazję się spotkać, co jest dla niego zaszczytem. Zobaczcie poniżej tę przemowę z zakończenia zdjęć do 4. sezonu, gdzie możemy też dostrzec kilku głównych aktorów: Jacka Quaida (Hughie), Erin Moriarty (Starlight), Karen Fukuharę (Kimiko), Laza Alonso (Mother's Milk) i Karla Urbana.

https://twitter.com/TheBoysTV/status/1647008197230870528

W obsadzie nadchodzącego sezonu pojawią się nowe twarze. Zagrają w nim m.in. Rosemarie DeWitt, która sportretuje matkę Hughiego, Rob Benedict, Elliot Knight, Susan Heyward (zagra Sister Sage) oraz Valorie Curry (jako Firecracker). Ponadto do roli ojca Hughiego powróci Simon Pegg.

Teraz serial, który jest oparty na komiksie Gartha Ennisa i Daricka Robertsona, czeka kilkumiesięczna postprodukcja. Nie podano, kiedy 4. sezon zadebiutuje na platformie Amazon Prime Video.

The Boys 4 - zdjęcia