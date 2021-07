Hawkeye - Florence Pugh w serialu. Jak dużą rolę ma Jelena?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. Marvel

Nowa plotka pochodzi z świeżego portalu na rynku The Cosmic Circus, której szefową jest Liz Hill. Do tej pory współpracowała z Charlesem Murphym i jej doniesienia często się sprawdzały. Jednak news nadal jest plotką, więc traktujemy to z dystansem.

Wiemy, że Florence Pugh pojawi się jako Jelena w Hawkeye, bo to zapowiadała scena po napisach Czarnej Wdowy. Nie wiedzieliśmy jednak, czy będzie to mała rola epizodyczna. Fabularnie wiemy, że Jelena ma polować na Clinta, bo Val powiedziała jej, że on odpowiada za śmierć Natashy. Z nowych doniesień dowiadujemy się, że Jelena ma pojawić się w kilku odcinkach. Z uwagi na to, że Hawkeye ma mieć 6 odcinków podobnie jak Loki można uznać, że będzie to ważna rola.

Julia Louis-Dreyfus powróci też jako Valentine. Podczas procesu dokrętek ma nagrać swoją rolę epizodyczną. Według plotek premiera ma odbyć się w listopadzie 2021 roku na Disney+. Jedną z głównych ról gra Hailee Steinfeld. Aktorka wciela się w Kate Bishop, która w komiksach była również superbohaterką znaną jako Hawkeye.