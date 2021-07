Władca Pierścieni - nagość, brak seksu, Silmarillion i inne szczegóły serialu!

fot. materiały prasowe

Władca pierścieni to serial o największym budżecie w historii. Realizacja pierwszego sezonu ma kosztować 465 mln dolarów, czyli prawie dwa razy tyle, ile wydano na filmową trylogię. Dzięki szpiegom portalu One Ring poznajemy różne ciekawe szczegóły, które w końcu dają nam pojęcie, z czym mamy do czynienia.

Według ich informacji spadkobiercy Tolkiena, którzy sprzedali prawa Amazon Studios są bardzo zadowoleni z tego, co tej pory widzieli związanego z tym projektem. Do tego są bardziej aktywnie z nim związani. Jest to nowość, ponieważ przy trylogii Petera Jacksona nie pracowali, a nawet padały otwarte krytyczne komentarze na temat tych filmów.

Z uwagi na to, jak bardzo są zadowoleni, Amazon Studios dostało w swe ręce prawa do wykorzystania informacji zawartych w książkach Silmarillion oraz Niedokończone opowieści. Po raz pierwszy w historii prawa do czegoś więcej niż Władcy Pierścieni i Hobbita zostały udzielone. Oznacza to, że w pierwszym sezonie twórcy serialu chcą wykorzystać informacje i detale zawarte w tych publikacjach. One Ring spekuluje, że chodzi o Númenor i Pierścienie Władzy, których historie są tam obecne. Dodają także, że Amazon ma również prawa do sprzedaży wszelkich gadżetów i produktów związanych ze światem serialu. Donoszą też, że na planie byli obecnie uznani eksperci od świata stworzonego przez Tolkiena, którzy dbali o wszelkie detale.

Jedna zakulisowa ciekawostka może sugerować fabularne rozwiązanie. Okazuje się, że ludzie, elfy i krasnoludy mają oddzielne ekipy filmowe. To może sugerować, że nie ma interakcji pomiędzy rasami, ale fabularnych przyczyn nie poznaliśmy.

Amazon Studios wymyśliło sposób, by zbijać z tropu szpiegów chcących wrzucać zdjęcia z planu. Zatrudnili specjalną ekipę filmową, która udaje prawdziwą i tworzy fałszywe sceny tylko w tym jednym celu. Wszystko oczywiście jest kosztowne i wiarygodne, więc trudno rozróżnić fałszywą ekipę od prawdziwej.

Władca Pierścieni - szczegóły