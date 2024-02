Hawkeye - czy Jeremy Renner wróci do MCU? "Będę przygotowany"

Źródło: Marvel

Wielu fanów zna Jeremy'ego Rennera z roli Clinta Bartona w MCU, w którego wciela się od 2011 roku. Fani jednak po raz ostatni widzieli go w finale serialu Hawkeye w 2021 roku; dwa lata później aktor miał poważny wypadek, przez który widzowie zaczęli zastanawiać się, co dalej z jego przyszłością w Marvelu. Wygląda jednak na to, że nie ma się czego obawiać i gwiazdor z chęcią znów włoży na siebie kostium superbohaterski.

Hawkeye - czy Jeremy Renner wróci do MCU?

Jeremy Renner w rozmowie z portalem ComicBook.com na temat pierwszej w historii reklamy Silk na Super Bowl poruszył temat Hawkeye'a:

Feige Ważna jest elastyczność [śmiech]. Właściwie rozciągam się już teraz, gdy o tym rozmawiamy - serio. Opowiadanie historii i narrację zostawiam scenarzystom i reszcie takich osób. Ale kocham tę postać i jeśli zadzwoniliby do mnie z pytaniem, czy chcę wrócić, to będę przygotowany., właśnie zacząłem się rozciągać, stary druhu!

