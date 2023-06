MCU - nowa plotka o Kate Bishop. Uczennica Hawkeye'a będzie mieć zaskakujące cameo?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Marvel

Przez długi czas było cicho na temat dalszych losów Kate Bishop (Hailee Steinfeld) w MCU. Wcześniej sądzono, że pojawi się w filmie Ant-Man i Osa: Kwantomania, ale to doniesienie ostatecznie się nie sprawdziło. Jednak według nowej plotki, młoda superbohaterka będzie miała cameo w innym filmie Marvela. O jakie widowisko chodzi?

Hawkeye - serialowy żart staje się rzeczywistością. Peggy Carter oficjalnie zapowiada Rogers: The Musical

MCU - nowa plotka o Kate Bishop

Znany insider Daniel RPK uważa, że Kate Bishop pojawi się w filmie Marvels. Opublikował tę informację ekskluzywnie na swoim Patreonie. Warto jednak pamiętać, że nie zostało to oficjalnie potwierdzone, więc to doniesienie ma status plotki.

Choć Kate Bishop w tej chwili nie ma żadnej relacji z głównymi bohaterkami Marvels, więc taki obrót spraw może wydawać się nieco zaskakujący, to warto pamiętać, co Daniel RPK mówił wcześniej o jej losach w MCU. Insider uważa bowiem, że uczennica Hawkeye'a zagra w Young Avengers - niepotwierdzonym projekcie Marvela, który miałby być planowany na 2025/2026 rok. Jeśli to prawda, jej cameo w Marvels mogłoby budować grunt właśnie pod tę produkcję.

Co więcej, Daniel RPK twierdzi, że Hailee Steinfeld pojawi się jako Kate Bishop w wielu innych projektach Marvela, między innymi 2. sezonie Hawkeye'a i Avengers: Secret Wars.

Marvel - 40 filmów MCU na kolejne 10 lat; tytuły potwierdzone i przewidywane

Marvels - potwierdzony; data premiery - 8.11.2023