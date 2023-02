Hawkeye - serialowy żart staje się rzeczywistością. Peggy Carter oficjalnie zapowiada Rogers: The Musical

Fot. Marvel

Serialowy żart staje się rzeczywistością. Disney Parks ogłosiło, że Rogers: The Musical, którego urywek mogliśmy zobaczyć serialu Hawkeye, zostanie wystawiony na prawdziwej scenie. Poniżej możecie zobaczyć pierwszą zapowiedź, opublikowaną na Twitterze, w wykonaniu kobiety przebranej za Peggy Carter.

Jak można się domyśleć, atrakcja pojawi się w Disneylandzie. Rogers: The Musical zostanie wystawione w Disney California Adventure, a premiera jest zaplanowana jeszcze na 2023 rok. Występ ma być krótkim jednoaktowym musicalem. Szczegóły mają ukazać się wkrótce.

Peggy Carter oficjalnie zapowiada Rogers: The Musical

https://twitter.com/DisneyParks/status/1628817844002488321

Rogers: The Musical - o co chodzi?

Clint Barton w pierwszym odcinku Hawkeye'a zabiera rodzinę na Broadway, by zobaczyć występ stworzony jako hołd dla Avengersów, czyli właśnie Rogers: The Musical. Kończy się to jednak tak, że bohater narzeka z powodu wszelkich nieścisłości.

Ten musicalowy urywek prezentował się jednak dobrze, prawdopodobnie dzięki temu, że muzykę skomponowali weterani Broadwayu, czyli Marc Shaiman i Scott Wittman. W finale serii Disney+, a dokładnie w scenie po napisach, pokazano za to pełną wersję piosenki. Marc Shaiman i Scott Wittman zapowiedzieli jednak, że chętnie napisaliby cały musical, gdyby dostali taką szansę.

