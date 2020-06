WandaVision - Evan Peters zagra w serialu MCU? Nowe pogłoski

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Disney+/Fox

Serial WandaVision jest jednym z projektów wchodzących w skład 4. Fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Produkcja opowiada o losach tytułowej pary znanej z filmów MCU. Fabuła serialu wciąż owiana jest tajemnicą i jedynie możemy domyślać się fabuły na podstawie opublikowanego wcześniej pierwszego teasera seriali Marvela i Disney+. Teraz jednak mamy nową informację castingową od nieźle zorientowanego dziennikarza, Charlesa Murphy'ego. Ten donosi, że w produkcji zobaczymy Evana Petersa.

Fani Marvela mogą pamiętać aktora z roli Quicksilvera w filmie X-Men: Przeszłość, która nadejdzie. Murphy podaje jednak, że nie chodzi o ponowne wcielenie się w tę postać, która w MCU odgrywana była przez Aarona Taylor-Johnsona (powrót tego aktora do roli wciąż pojawia się przy okazji innych plotek). Ma to być jednak kluczowa rola, a dziennikarz wiąże Petersa z antagonistą, po występie aktora w serialu American Horror Story. Czy mógłby to być znany z komiksów Mephisto? Na razie należy traktować te doniesienia z przymrożeniem oka, jednak Murphy zaznaczył, że informacja pochodzi od tego samego źródła, które przewidziało reżyserowanie jednego z odcinków 2. sezonu The Mandalorian przez Peytona Reeda.

fot. Marvel

W rolach głównych wystąpią Elizabeth Olsen i Paul Bettany, a obok nich pojawią się także Randall Park powracający do roli agenta FBI, Jimmy'ego Woo oraz Teyonah Parris, która zagra starszą wersję znanej z Kapitan Marvel Moniki Rambeau.

WandaVision - premiera serialu na platformie Disney+ w grudniu.