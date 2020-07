HBO GO - nowości w sierpniu 2020. Pełna lista filmów i seriali

Źródło: materiały prasowe

HBO GO prezentuje listę nowości jeśli chodzi o filmy i seriale na sierpień 2020. Wiele z nowych propozycji zapowiada się interesująco, a powracające tytuły podsycają atmosferę oczekiwania wśród fanów. Otrzymamy m.in. serial HBO oparty na powieści Matta Ruffa o tym samym tytule - Kraina Lovecrafta. Zabierze on widzów w podróż przez Amerykę lat 50-tych. Za produkcję serialu odpowiadają m.in. Misha Green, J.J. Abrams oraz Jordan Peele. Wśród premier nadchodzącego miesiąca będzie też hiszpański serial komediowy HBO Europe Tak czy owak. To szalona opowieść o dwóch dziewczynach z małej hiszpańskiej miejscowości, które muszą odnaleźć się w najbardziej hipsterskiej dzielnicy Madrytu. Kolejnym nowym tytułem będzie Godność - serial o młodym chilijskim prokuratorze federalnym, który dostaje zadanie postawienia przed sądem przywódcy tajemniczej germańskiej sekty. Fani serialu Legion - opowieści o pacjencie szpitala psychiatrycznego, który odkrywa w sobie nadprzyrodzone moce - na pewno ucieszą się natomiast z kolejnego, trzeciego sezonu, który swoją premierę w HBO GO będzie miał w połowie miesiąca.

Nowy miesiąc to także nowości filmowe, a wśród nich między innymi nowy film przygodowy Disneya Artemis Fowl. Opowiada on o dwunastoletnim geniuszu pochodzącym z rodziny o długich przestępczych tradycjach, który zostaje wciągnięty w sam środek groźnej wojny z potężnymi wróżkami, które mogą stać za zniknięciem jego ojca. W pierwszy piątek sierpnia w serwisie HBO GO swoją premierę będzie mieć także finałowa część sagi Gwiezdnych wojen - Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie. Fani Jumanji i The Rocka będą mogli obejrzeć też Jumanji: Następny poziom. Poniżej w galerii możecie zobaczyć w szybki sposób część sierpniowych nowości:

Annabelle wraca do domu

HBO GO w sierpniu 2020

Pokój 104 IV, odc. 2 1 sierpnia Ash kontra Martwe Zło, odc. 1-10 (cały sezon - powrót) 1 sierpnia Ash kontra Martwe Zło II, odc. 1-10 (cały sezon - powrót) 1 sierpnia Ash kontra Martwe Zło III, odc. 1-10 (cały sezon - powrót) 1 sierpnia Odległa kraina 1 sierpnia Final Fantasy: Wojna dusz 1 sierpnia Trzy dni kondora, odc. 1-10 (cały sezon) 2 sierpnia Artemis Fowl 2 sierpnia Żyć, śpiewać 2 sierpnia Cień 2 sierpnia Perry Mason, odc. 7 3 sierpnia Obsesja zbrodni, odc. 6 3 sierpnia Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 20 3 sierpnia Quiz Show 3 sierpnia W domu (Finlandia), odc. 1-7 (cała antologia) 4 sierpnia Mogę cię zniszczyć, odc. 9 4 sierpnia Stargirl, odc. 12 4 sierpnia Bagno 5 sierpnia Axios III, odc. 10 6 sierpnia Zły chłopak z sąsiedztwa 6 sierpnia Doom Patrol II, odc. 7 7 sierpnia Grizzy i lemingi II, odc. 1-78 (cały sezon) 7 sierpnia Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie 7 sierpnia Kot w ścianie 7 sierpnia Dom umarłych 7 sierpnia Na planie 7 sierpnia Tak czy owak, odc. 1-10 (cały sezon) 8 sierpnia Pokój 104 IV, odc. 3 8 sierpnia Spółka rodzinna 8 sierpnia Słodziak 9 sierpnia Pójdę tam, gdzie ty 9 sierpnia Perry Mason, odc. 8 10 sierpnia Młot 10 sierpnia Mogę cię zniszczyć, odc. 10 11 sierpnia Stargirl, odc. 13 11 sierpnia Zła korepetytorka 13 sierpnia Godność, odc. 1-8 (cały sezon) 14 sierpnia Doom Patrol II, odc. 8 14 sierpnia Rodzina Hapciów, odc. 1-20 (cały sezon) 14 sierpnia Korpoludki 14 sierpnia Na planie 14 sierpnia Legion III, odc. 1-8 (cały sezon) 15 sierpnia Pokój 104 IV, odc. 4 15 sierpnia Niewidoczne życie sióstr Gusmao 15 sierpnia Rodzina Addamsów 16 sierpnia Bloodshot 16 sierpnia Między morzem a oceanem 16 sierpnia Kraina Lovecrafta, odc. 1 17 sierpnia Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 21 17 sierpnia Idąc na południe 17 sierpnia Mogę cię zniszczyć, odc. 11 18 sierpnia Axios III, odc. 11 20 sierpnia Taniec serca - historia baletu Fortepian 20 sierpnia Pałac idealny 20 sierpnia Doom Patrol II, odc. 9 21 sierpnia Na planie 21 sierpnia Kiss kiss bang bang 21 sierpnia Pokój 104 IV, odc. 5 22 sierpnia Goldie 22 sierpnia Annabelle wraca do domu 23 sierpnia Twój Simon 23 sierpnia Sekcja rytmiczna 23 sierpnia Przysięga, odc. 1 24 sierpnia Kraina Lovecrafta, odc. 2 24 sierpnia Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 22 24 sierpnia O czym szumią wierzby 24 sierpnia Mogę cię zniszczyć, odc. 12 25 sierpnia Drew Michael 26 sierpnia Wredne dziewczyny 27 sierpnia Rodzina Hapciów II, odc. 1-49 (cały sezon) 28 sierpnia LEGO Marvel Spider-Man: Wkręcony w Venoma 28 sierpnia LEGO Marvel Super Bohaterowie: Avengers znowu zjednoczeni 28 sierpnia LEGO Marvel Super Bohaterowie: Czarna Pantera: Wakanda ma kłopoty 28 sierpnia LEGO Marvel Super Bohaterowie: Strażnicy Galaktyki: Nikczemny plan Thanosa 28 sierpnia LEGO Marvel Super Bohaterowie: Doładowani ma maksa 28 sierpnia Na planie 28 sierpnia Pokój 104 IV, odc. 6 29 sierpnia Curiosa. Sztuka uwodzenia 29 sierpnia Podwodne życie ze Stevem Zissou 29 sierpnia Życie 29 sierpnia Jumanji: Następny poziom 30 sierpnia Nieśmiertelny 30 sierpnia Ziemia Noego 30 sierpnia Kraina Lovecrafta, odc. 3 31 sierpnia Przysięga, odc. 2 31 sierpnia Przegląd tygodnia: Wieczór z Johnem Oliverem VII, odc. 23 31 sierpnia Ostra jazda 31 sierpnia