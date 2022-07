HBO Max - Nie czas umierać, Gladiator i ponad 50 produkcji tylko do 31.07. Co zostanie usunięte?

MGM/Sony/Warner Bros.

HBO Max systematycznie dodaje do swojej biblioteki nowe filmy i seriale, lecz jednocześnie niektóre tytuły, przede wszystkim z uwagi na różnorakie ograniczenia licencyjne, są z niej regularnie usuwane. I tak wraz z dniem 31 lipca br. z serwisu zniknie ponad 50 produkcji; nie mamy dobrych wieści choćby dla wszystkich fanów Jamesa Bonda - to ostatni miesiąc, abyście w HBO Max mogli obejrzeć takie dzieła jak Nie czas umierać, Spectre, Skyfall czy Casino Royale.

Znikających z platformy streamingowej głośnych tytułów jest znacznie więcej. Wśród nich znalazły się m.in. filmy Gladiator, Amerykański gangster, 300 i 300: Początek imperium czy Narodziny gwiazdy. Które produkcje zostaną z HBO Max usunięte w dniu 31 lipca? Oto pełna lista:

HBO Max - produkcje, które zostaną usunięte do końca lipca [LISTA]

Każdy twój oddech (2021)

Przypomnijmy, że to nie pierwszy raz gdy z serwisu należącego do HBO (wcześniej stało się tak w przypadku HBO GO) znika cała kolekcja Jamesa Bonda. Nie jest jednak wykluczone, że w przyszłości zobaczymy ją w HBO Max raz jeszcze.