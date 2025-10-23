HBO Max z nowością w USA. Z tej funkcji inne serwisy korzystają od dekad
HBO Max na terenie Stanów Zjednoczonych wprowadziło nową funkcjonalność, która z czasem prawdopodobnie pojawi się też w Polsce. Chodzi o system oceniania, z którego inne podobne serwisy korzystają już od wielu lat.
Dopiero co informowaliśmy o tym, iż w Stanach Zjednoczonych cena za subskrypcje wszystkich planów HBO Max wzrośnie, a dziś Variety przekazało informacje o kolejnej zmianie dotyczącej tego serwisu streamingowego. Wprowadzona zostanie nowość, z której inne serwisy korzystają już od dekad.
Chodzi mianowicie o system ocen. To nie jest żadna nowość w podobnych serwisach. Za przykład można podać popularnego YouTube'a, który w 2005 roku wprowadził najpierw pięciogwiazdkowy system oceniania treści, a po pięciu latach zamienił to na "łapki w górę" i "łapki w dół". Podobnie robił też Netflix. Jeszcze za czasów bycia wypożyczalnią DVD możliwa była opcja przesyłania mailowo pięciogwiazdkowych ocen produkcji. Po przenosinach do świata streamingu weszła opcja z kciukami w górę i w dół, a w 2022 roku dodano "podwójnego kciuka w górę", aby podkreślić, że coś się podobało jeszcze bardziej.
Na HBO Max, na razie na terenie Stanów Zjednoczonych, opcje będą trzy:
- Kocham
- Lubię
- To nie dla mnie
Ten system ma oczywiście pomóc w usprawnieniu algorytmu, aby mógł on podsuwać pod nos treści, które mogą się potencjalnie spodobać użytkownikowi na bazie tego, co już polubił, a co nie przypadło mu do gustu. Do tej pory (i w Polsce nadal jest to jedyna opcja) bazowało to jedynie na historii oglądania i produkcjach dodanych do listy.
Źródło: variety.com
