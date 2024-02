HBO Max - nowości na 16-29 lutego. Typ: Zabójca, Gran Turismo, Moc i inne

fot. materiały prasowe

W drugiej połowie lutego na HBO Max trafią kolejne tytuły, które warto obejrzeć. Typ: Zabójca to jedna z ciekawszych serialowych nowości tego miesiąca, która opowiada o pełnej napięć relacji prawniczki z byłym klientem. Ponadto na uwagę zasługuje serial Influencerka z przypadku. Fanom Detektywa nie może umknąć finał 4. sezonu, w którym w głównych rolach występują Jodie Foster i Kali Reis. Miłośników filmów akcji powinny zainteresować takie produkcje, jak Gran Turismo czy Świat w płomieniach. Na platformę trafi również dokument Moc, w którym Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego.

Sprawdźcie poniżej, jakie jeszcze nowe tytuły przygotowała platforma HBO Max w dniach 16-29 lutego 2024 roku.

HBO Max - seriale na 16-29 lutego

Influencerka z przypadku (The Accidental Influencer) - Porzucona przez chłopaka zwyczajna 30-latka dzieli się swoimi żalami w mediach społecznościowych i niechcący staje się sensacją Internetu.

Typ: Zabójca (The Killing Kind) - Ingrid Lewis broni Johna Webstera przed zarzutami o prześladowanie. Mężczyzna zwraca się jednak przeciwko niej.

HBO Max - filmy na 16-29 lutego

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a (Fantastic Beasts: The Secrets of Dumledore) - Profesor Albus Dumbledore prosi magizoologa Newta Skamandera, żeby stanął na czele nieustraszonej drużyny złożonej z czarodziejów, czarodziejek i pewnego dzielnego mugolskiego piekarza. Wspólnie muszą wyruszyć w niebezpieczną misję.

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć (Fantastic Beasts and Where To Find Them) - Eddie Redmayne w roli ulubionego pisarza Harry’ego Pottera, który w trakcie krótkiego pobytu w Nowym Jorku przeżywa niezwykłe przygody.

Afera Thomasa Crowna (Thomas Crown Affair) - Playboy-milioner, który znudzony brakiem wyzwań w swoim uprzywilejowanym życiu, kradnie Cezanne'a z Metropolitan Museum of Art.

Gran Turismo - Opowieść o spełnieniu życzeń nastoletniego gracza w Gran Turismo, którego umiejętności sprawiły, że stał się prawdziwym zawodowym kierowcą wyścigowym.

Poza murami (Beyond the Wall) - Leila, uciekająca młoda kobieta, ukrywa się w mieszkaniu niewidomego mężczyzny. Dwoje nieznajomych zaprzyjaźnia się niespodziewanie ze sobą.

Cios (Punch) - Jim przygotowuje się do pierwszej zawodowej walki bokserskiej, ale po pewnym spotkaniu zaczyna zastanawiać się nad swoim życiem i seksualnością.

Telemaniak (The Cable Guy) - Facet, który chce mieć tylko darmowy dostęp do telewizji kablowej, zyskuje nowego najlepszego przyjaciela i nie może się go w żaden sposób pozbyć.

Na twoim miejscu (If I Were You) - Żona i mąż budzą się w nie swoich ciałach. Każde z nich odkrywa zaskakujące prawdy o swoim partnerze, jednocześnie próbując wrócić do normalności.

Dounia i księżniczka Aleppo (Dounia & The Princess of Aleppo) - 6-letnia Dounia opuszcza Aleppo z kilkoma nasionami w dłoni i wyrusza w podróż do nowego świata.

Kwiat tysiąca i jednej nocy (Arabian Nights) - Ostatnia część trylogii Pasoliniego, która bogata jest w opowieści o niewolnikach i królach, zdradach, demonach oraz miłości i jej uprawianiu.

Człowiek roku (Man of the Year) - Robin Williams w roli gospodarza programu rozrywkowego, który postanawia kandydować na urząd prezydenta.

Niesławny Youssef Salem (The Infamous Youssef Salem) - Youssef musi zmierzyć się z ceną sukcesu, gdy jego książka zdobywa prestiżową nagrodę i on nagle staje się najczęściej omawianym autorem w Paryżu.

Ostatnie tango w Paryżu (Last Tango in Paris) - Dwie udręczone dusze mieszkające w Paryżu spotykają się, aby zaspokoić swoje seksualne potrzeby w pustym mieszkaniu.

Dobry ogrodnik (Master Gardener) - Historia ogrodnika, którego pozornie spokojne życie zostaje zakłócone przez nietypową prośbę jego pracodawczyni.

Akhira: Ostatnia królowa ( The Last Queen) - Opowieść zainspirowana księżniczką Zaphirą, żoną ostatniego króla Algieru, i jej walką w obronie ludu przed piratem Barbarossą.

Niesamowita Elisa (Amazing Elisa) - 12-letnia Elisa zmaga się z traumą związaną ze śmiercią matki w wypadku samochodowym.

Wieża, która nie rzuca cienia (The Shadowless Tower) - Rozwiedziony krytyk kulinarny Gu Wentong nawiązuje związek z młodszą fotografką, zastanawiając się jednocześnie nad sobą w roli ojca, syna i kochanka.

Stary człowiek w poszukiwaniu escorta (The Grump: In Search of an Escort) - Fiński rolnik wyrusza do Niemiec na poszukiwanie używanego samochodu, który mógłby zastąpić jego zepsutego Forda Escorta.

Świat w płomieniach (White House Down) - Biały Dom staje się celem ataku grupy bezwzględnych terrorystów. Świadkiem wydarzeń i jedynym człowiekiem zdolnym ocalić prezydenta USA jest młody policjant John Cale.

Patriota (The Patriot) - Bohater wojenny chce żyć w spokoju w Karolinie Południowej w 1776 roku, gdy nowa wojna ogarnia kraj, ale gniew spycha go z powrotem na pole bitwy.

CJ7 - Historia ubogiego robotnika z Hong Kongu i jego syna, których życie zmienia się za sprawą tajemniczej zabawki.

Pełną parą 2 (The Kids Are Alright 2) - Z powodu niezdarności dwóch matek grupa dzieci musi samodzielnie podróżować pociągiem z Hiszpanii do Francji.

HBO Max - dokumenty na 16-29 lutego

Moc (Superpower) - Sean Penn i Aaron Kaufman są świadkami rosyjskiej inwazji na Ukrainę i działań Zełenskiego, ukazując kluczowy moment przywództwa w czasie wojny.

Lutowe nowości w HBO Max dzień po dniu (16 - 29 lutego)

16 lutego

Na planie XXI, odc. 7

Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore'a

Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć

Afera Thomasa Crown

Gran Turism

Poza murami

Cios

Fædre & mødre

Telemaniak

Na twoim miejscu

17 lutego

Teen Titans Go! VIII, odc. 3, 9, 12-19

Dounia i księżniczka Aleppo

18 lutego

Influencerka z przypadku, odc. 1-3

Ninja Kamui, odc. 2

19 lutego

Detektyw IV, odc. 6

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 3

Kwiat tysiąca i jednej nocy

20 lutego

I Choose to Believe: The Road of The Champion

21 lutego

Młody Sheldon VII, odc. 1

22 lutego

Typ: Zabójca, odc. 1-6

Tokyo Vice II, odc. 4

Człowiek roku

Moc

Niesławny Youssef Salem

23 lutego

Na planie XXI, odc. 8

Ostatnie tango w Paryżu

Dobry ogrodnik

Akhira: Ostatnia królowa

Niesamowita Elisa

Wieża, która nie rzuca cienia

Stary człowiek w poszukiwaniu escorta

Świat w płomieniach

Patriota

Rick i Morty: Samurai & Shogun 2

24 lutego

Interstellar Emma, odc. 14-52

CJ17

25 lutego

Influencerka z przypadku, odc. 4-5

Ninja Kamui, odc. 3

26 lutego

Pohamuj entuzjazm XII, odc. 4

28 lutego

Młody Sheldon VII, odc. 2

Boże, chroń Teksas, odc. 1-3

29 lutego

Tokyo Vice II, odc. 5

Pełną parą 2