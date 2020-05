HBO Max rusza w USA. Czy będzie w Polsce?

Zdjęcie: HBO

Start platformy HBO Max w USA było planowane od dawna i podgrzewane dodatkowymi informacjami o ich nowych oryginalnych produkcjach jak chociażby odcinek specjalny Przyjaciół, nowe odcinki Pora na przygodę, Duna: The Sisterhood, Duster, DC Superhero High czy Circe. Oczywiście oprócz nowości w bibliotece tej platformy znajdują się sporo produkcji WarnerMedia jak Teoria Wielkiego Podrywu, Przyjaciele, Sopranos, Gra o Tron, Ptaki Nocy, Mad Max: Droga Furii, Godzilla czy klasyki jak Casablanca.

Lista dostępnych tytułów na HBO Max jest dużo bogatsza niż ta do której my mamy dostęp w ramach HBO GO. Jest to jednak związane z tym, że na rynku amerykańskim wszystkie licencje są w rękach WarnerMedia, a w Europie, w tym w Polsce, te licencje są rozsiane po różnych platformach. I tak Przyjaciele, Flash czy Rick i Morty znajdują się w posiadaniu Netflixa.

Na rynku amerykańskim użytkownicy mają do dyspozycji dwie usługi: HBO Now i HBO GO, w tym ta druga w niczym nie przypomina platformy jaką mamy u nas choć nazywa się tak samo. Jest to po prostu dodatek dla abonentów telewizyjnych pakietów HBO. Dzięki niej mogą oglądać to, co jest akurat dostępne w telewizji w swojej aplikacji online. Natomiast HBO Now to aplikacja dająca dostęp do tej samej biblioteki co amerykańskie HBO tyle że można ją kupić oddzielnie bez konieczności podpisywania kilkumiesięcznej umowy na kanał telewizyjny.

Postanowiliśmy zapytać Agnieszkę Niburską wicedyrektor marketingu HBO Polska ds. PR. czy HBO Max pojawi się w naszym kraju i czy zastąpi HBO GO. Odpowiedz nie jest pozytywna, otóż nie ma takich planów.

W Europie mamy dużą liczbę abonentów korzystających z dotychczas istniejących kanałów i serwisów HBO, zatem będziemy kontynuować inwestowanie w te platformy.

Jest to zrozumiały ruch, gdyż HBO Max jest w sumie takim odpowiednikiem naszego HBO GO tylko z dużo większą bazą. Nie ma więc sensu likwidować już znanej i działającej platformy i zastępować ją nową. Logicznym posunięciem było by stopniowe powiększanie biblioteki funkcjonującej w Polsce platformy o starsze tytuły należące do WarnerMedia, co pewnie będzie się z biegiem czasu działo. Po prostu licencje niektórych tytułów na innych platformach muszą wygasnąć.

Co jednak z tymi oryginalnymi produkcjami HBO Max? Czy będą one trafiały automatycznie na platformę HBO GO w Polsce? Taki ruch wydawałby się jak najbardziej logiczny. Niestety, w tym przypadku sytuacja nie jest taka klarowna. Jak mówi samo HBO Polska.

Zawsze staramy się zapewniać jak najlepszy kontent, będziemy dawać znać o nadchodzących premierach. Właśnie pierwszy serial HBO MAX, czyli Love Life z Anną Kendrick, trafia do oferty HBO GO w Polsce. Będzie go można oglądać od 28 maja.

Jednak z tego co wiemy decyzja o każdym z tytułów będzie zapadała indywidualnie. Co oznacza, że nie możemy być na 100% pewni, że Snyder Cut będzie u nas dostępny na HBO GO, tak jak w USA na HBO Max. Choć nie jest to wykluczone. Weźmy produkcje, które pojawiają się na platformie DC Universe. Na razie wszystkie seriale, z drobnym wyjątkiem animowanej Harley Quinn, czyli Doom Patrol, Potwór z Bagien czy Stargirl pojawiły się w Polsce właśnie w dystrybucji HBO GO.

Reasumując start HBO Max w Stanach Zjednoczonych nie zmienia nic na naszym rynku, więc jeśli szykowaliście się na jakąś rewolucję, to musimy was zmartwić. Dla nas wszystko zostaje po staremu. No może z wyjątkiem tego, że przybędzie dobrego kontentu do oglądania.