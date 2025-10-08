He-Man - tak może wyglądać Wężowa Góra w aktorskim filmie. Jest szkic koncepcyjny

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Podczas targów Brand Licensing Europe obecni byli Greg Coleman i Rith Henriquez, którzy reprezentowali Amazon MGM Studios (producenta kinowego filmu Masters of the Universe) oraz Mattel (właściciela praw do He-Mana). Tam też pokazano szkic koncepcyjny Wężowej Góry, czyli domu złego Szkieletora. Wygląda na to, że twórcy chcą wiernie przenieść ją na kinowy ekran.

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

Władcy Wszechświata - szkic koncepcyjny

ROZWIŃ ▼

Władcy Wszechświata - komentarz

Tak o filmie wypowiedział się Coleman z Amazon MGM Studios:

- Aby zbudować film o takiej skali i rozmachu, trzeba włożyć w to wiele wysiłku. Nie jest to łatwe, bo widzowie są bystrzy. Poziom szczegółowości na planie był nieprawdopodobny. Szkieletor jest jednym z najlepszych złoczyńców w historii, ale to jest również historia o Adamie - zwyczajnej osobie, która musi posiąść potęgę. Zawsze była w nim i zostaje ukazana w mocny sposób. Mamy ciekawą obsadę i Travisa Knighta, który ma określoną wizję. Nawet jeśli nigdy nie oglądaliśmy He-Mana i Władców Wszechświata, to nadal będzie to fajna, rozrywkowa historia.

Podkreślono, że jeśli ktoś jest fanem He-Mana od lat 80., znajdzie w filmie aktorskim wiele easter eggów, nawiązań i smaczków. Głównym celem jednak było stworzenie filmu przystępnego dla każdego widza, by nie wymagał znajomości franczyzy.

Dodano, że film ma mieć wielki rozmach i osoba z Amazona podkreśla: to trzeba obejrzeć w kinie na największym ekranie. Wychodzą z założenia, że seans w platformie Prime Video to tylko przy ponownym seansie.

Władcy Wszechświata - zdjęcia z planu Zobacz więcej Reklama

Władcy Wszechświata - opis fabuły

Historia rozpoczyna się, gdy 10-letni książę Adam ucieka ze swojej ojczyzny, Eternii, statkiem kosmicznym i trafia na Ziemię po katastrofie. Bez kontaktu z Mieczem Mocy, który stanowi jedyne połączenie z jego światem, dorasta nieświadomy własnego dziedzictwa. Odnalezienie artefaktu zajmuje mu dwie dekady. Dopiero jako dorosły odkrywa prawdę i wraca na Eternię, gdzie musi zmierzyć się z potężnym Szkieletorem. Zanim jednak stanie się legendarnym He-Manem, czeka go konfrontacja z własną przeszłością oraz przyjęcie odpowiedzialności za los galaktyki.

Przypomnijmy, że główną rolę gra Nicholas Galitzine, a w Szkieletora wciela się Jared Leto. Premiera filmu Władcy Wszechświata zaplanowana jest na 2026 rok.