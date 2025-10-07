placeholder
Reklama
placeholder

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun 4. sezonu Wiedźmina. W nim Liam Hemsworth debiutuje w roli Geralta z Rivii, zastępując Henry’ego Cavilla, który zrezygnował z dalszej pracy po zakończeniu 3. serii.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa fot. Netflix
Reklama

Netflix rusza z promocją Wiedźmina! Zwiastun czwartego sezonu prezentuje widzom w pełnej okazałości nowego Geralta z Rivii w wykonaniu Liama Hemswortha. Nie tylko widzimy go w efektownych walkach z ludźmi i potworami, ale także w scenach rozmów, więc jest to pierwsza możliwość porównania postaci z tym, jak wyglądała w wersji Henry’ego Cavilla. Twórcy wyjaśnią fabularnie, dlaczego Geralt ma teraz inną twarz niż dotychczas.

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu

Wiedźmin – zdjęcia z 4. sezonu

Opublikowano nowe zdjęcia, na których widzimy Ciri, w którą ponownie wciela się Freya Allan, Regisa (Laurence Fishburne), ale są także Geralt oraz Yennefer.

Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa

arrow-left
Wiedźmin - oficjalne zdjęcie z 4. sezon serialu fantasy Netflixa
fot. Netflix
arrow-right

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.

Wiedźmin - premiera czwartego sezonu w Netflixie odbędzie się 30 października. 

Źródło: Netflix

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  netflix 
zwiastun
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Tron: Ares
-
Spoilery

Tron: Ares - czy wracają bohaterowie z filmu Tron: Dziedzictwo? Oto odpowiedź!

2 Ballada o drobnym kanciarzu
-

Ballada o drobnym karciarzu - oficjalny zwiastun. To będzie kolejny hit po Konklawe?

3 Doktor Strange
-

Stworzył jedne z najlepszych scenariuszy Marvela. Znamy jego wkład w Avengers: Doomsday

4 Tron: Ares
-

Tron: Ares - pierwsze reakcje. Jared Leto w końcu z dobrym filmem?

5 Nicole Kidman
-

Paramount+ zamówił nowy serial Discretion. Nicole Kidman i Elle Fanning w głównych rolach

6 Peacemaker: sezon 2, odcinek 7 - zdjęcia
-
Spoilery

Co by się stało gdyby Harcourt [SPOILER] brata Peacemakera? Aktorka wyjaśnia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e193

Moda na sukces

s28e05

The Voice

s05e07

Zbrodnie po sąsiedzku

s38e190

Zatoka serc

s42e22

s2025e196

Anderson Cooper 360

s2025e200

The Lead with Jake Tapper
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Głębia. Imprint

10

paź

Książka

Głębia. Imprint
Beczka. Bierzemy odpowiedzialność

10

paź

Film

Beczka. Bierzemy odpowiedzialność
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Holland Roden
Holland Roden

ur. 1987, kończy 38 lat

Shawn Ashmore
Shawn Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Aaron Ashmore
Aaron Ashmore

ur. 1979, kończy 46 lat

Jake McLaughlin
Jake McLaughlin

ur. 1982, kończy 43 lat

Omar Benson Miller
Omar Benson Miller

ur. 1978, kończy 47 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2 Zdjęcie Jacka z programu Królowe życia
-

Jacek z Królowych życia nie żyje. Miał 55 lat

3
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 290-295. Co się wydarzy?

5

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

6

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

7

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

8

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV