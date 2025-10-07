Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!

fot. Netflix

Netflix rusza z promocją Wiedźmina! Zwiastun czwartego sezonu prezentuje widzom w pełnej okazałości nowego Geralta z Rivii w wykonaniu Liama Hemswortha. Nie tylko widzimy go w efektownych walkach z ludźmi i potworami, ale także w scenach rozmów, więc jest to pierwsza możliwość porównania postaci z tym, jak wyglądała w wersji Henry’ego Cavilla. Twórcy wyjaśnią fabularnie, dlaczego Geralt ma teraz inną twarz niż dotychczas.

Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu

Wiedźmin – zdjęcia z 4. sezonu

Opublikowano nowe zdjęcia, na których widzimy Ciri, w którą ponownie wciela się Freya Allan, Regisa (Laurence Fishburne), ale są także Geralt oraz Yennefer.

Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu

Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.

Wiedźmin - premiera czwartego sezonu w Netflixie odbędzie się 30 października.