Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu. Tak prezentuje się całkiem nowy i inny Geralt!
Netflix zaprezentował pierwszy zwiastun 4. sezonu Wiedźmina. W nim Liam Hemsworth debiutuje w roli Geralta z Rivii, zastępując Henry’ego Cavilla, który zrezygnował z dalszej pracy po zakończeniu 3. serii.
Netflix rusza z promocją Wiedźmina! Zwiastun czwartego sezonu prezentuje widzom w pełnej okazałości nowego Geralta z Rivii w wykonaniu Liama Hemswortha. Nie tylko widzimy go w efektownych walkach z ludźmi i potworami, ale także w scenach rozmów, więc jest to pierwsza możliwość porównania postaci z tym, jak wyglądała w wersji Henry’ego Cavilla. Twórcy wyjaśnią fabularnie, dlaczego Geralt ma teraz inną twarz niż dotychczas.
Wiedźmin - zwiastun 4. sezonu
Wiedźmin – zdjęcia z 4. sezonu
Opublikowano nowe zdjęcia, na których widzimy Ciri, w którą ponownie wciela się Freya Allan, Regisa (Laurence Fishburne), ale są także Geralt oraz Yennefer.
Wiedźmin – opis fabuły 4. sezonu
Historia skupia się na Geralcie, Yennefer i Ciri, którzy są zmuszeni do przemierzania spowitego wojną Kontynentu i stawiania czoła różnym demonom. Jeśli będą potrafić zaakceptować i dowodzić grupą wyrzutków, w której się znajdą, mają szansę przeżyć chrzest ognia i ponownie siebie odnaleźć.
Wiedźmin - premiera czwartego sezonu w Netflixie odbędzie się 30 października.
Źródło: Netflix
