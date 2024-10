Hearthstone: Bezkresna Ciemność - oto nowe karty Maga. Trafią do Waszej talii?

fot. Blizzard

W przyszłym miesiącu czeka nas premiera Bezkresnej Ciemności, czyli kolejnego rozszerzenia do karcianki Hearthstone. Wprowadzi ono między innymi nowy rodzaj stronników, nowe słowo kluczowe - Statek Kosmiczny, a także ponad 140 kart. Ze szczegółami na temat dodatku możecie zapoznać się w tym wpisie.

Firma Blizzard podzieliła się z nami pięcioma nadchodzącymi kartami dla klasy Maga. Poniżej możecie zobaczyć, jak się one prezentują. Przekonajcie się czy przypadną Wam one do gustu i czy zechcecie umieścić je w swojej talii!

Hearthstone - karty Maga z dodatku Bezkresna Ciemność

Bezkresna Ciemność zadebiutuje 5 listopada. Wcześniej nowe karty będzie można przetestować w Karczemnej bójce.