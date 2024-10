Bezkresna ciemność to nowy dodatek do Hearthstone. Szykujcie się na nowy rodzaj stronnika i słowo kluczowe

fot. Blizzard

Bezkresna ciemność to nadchodzący dodatek do Hearthstone. Rozszerzenie zadebiutuje już 5 listopada i będzie zawierać 145 nowych kart. Wprowadzone w nim zostanie nowe słowo kluczowe: "Statek kosmiczny". Będzie ono działać w ciekawy sposób - niektórzy stronnicy będą posiadać "Fragmenty statku" . Po ich zniszczeniu, owe fragmenty będzie można wykorzystać do zasilenia powstającego Statku, który następnie można zagrać na planszę za 5 kryształów many. O ile sam Statek kosmiczny będzie dostępny dla każdej z klas, o tyle tylko sześć z nich będzie posiadać wyjątkowe karty, które mogą go wzmocnić. Będą to rycerz śmierci, łowca demonów, druid, łowca, łotra oraz czarnoksiężnik. W najbliższym dodatku powróci także słowo kluczowe "Erupcja magii".

Nowością będzie także kolejny typ stronnika - Draenei, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swojej planety przez Płonący Legion. Oczywiście nowych kart demonów w Bezkresnej ciemności również nie zabraknie.

Nadchodzące karty będzie można przetestować na tydzień przed premierą rozszerzenia. Pojawią się one w Karczemnej bójce - gracze będą mogli otwierać pakiety, tworzyć talie i grać nimi w ramach minikonkursu.