Heartstopper - Joe Locke o 3. sezonie. Zrobi się trochę mroczniej?

Joe Locke zapowiedział, czego możemy spodziewać się po 3. sezonie serialu młodzieżowego Heartstopper. Produkcja, która była znana z kolorowej i komiksowej otoczki, a także lżejszego klimatu, tym razem zagra widzom nieco poważniejsze nuty.

Heartstopper - Joe Locke o 3. sezonie

Ten sezon będzie zdecydowanie bardziej dojrzały. Poruszamy w nim poważniejsze tematy, takie jak zdrowie psychiczne Charliego. To bardzo ważny element fabuły. Ale to wciąż Heartstopper, więc zawsze znajdzie się światełko w tunelu, co jest naprawdę ważne przy opowiadaniu takich historii.

Ze słów aktora wynika, że w 3. sezonie zrobi się trochę mroczniej, ale spomiędzy chmur wciąż będą przenikać promienie słońca.

Heartstopper – obsada 3. sezonu

W obsadzie są Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood i Leila Khan.

Olivia Colman, która grała w poprzednich częściach, nie wystąpi 3. sezonie. Za to nowymi członkami obsady są Jonathan Bailey, gwiazda serialu Bridgertonowie, który zagra celebrytę z Instagrama, a także Hayley Atwell (ciocia Nicka) i Eddie Marsan (terapeuta Charliego).

Heartstopper - kiedy premiera 3. sezonu?

Heartstopper już tej jesieni powróci z nowymi odcinkami. Netflix potwierdził oficjalną datę premiery trzeciego sezonu, którą wyznaczył na 3 października 2024 roku.