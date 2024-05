Heartstopper z oficjalną datą premiery 3. sezonu. Pierwszy klip z nowych odcinków

fot. Netflix

Heartstopper już tej jesieni powróci z nowymi odcinkami. Netflix potwierdził oficjalną datę premiery trzeciego sezonu, którą wyznaczył na 3 października. Zapowiedź znajdziemy na poniższym pierwszym klipie z nadchodzących epizodów. Możemy na nich zobaczyć Charliego, który przygotowuje się, do wyznania Nickowi miłości. Gdy ten pojawia się u progu jego domu, nie potrafi powiedzieć, co do niego czuje. W materiale usłyszymy fragment piosenki „Birds of a Feather” Billie Eilish z nadchodzącego albumu „Hit Me Hard and Soft”.

Heartstopper - klip z 3. sezonu

Heartstopper – opis fabuły

Charlie chciałby powiedzieć Nickowi, że go kocha. Nick także ma coś ważnego do powiedzenia Charliemu. Gdy wakacje dobiegają końca, a kolejne miesiące mijają, przyjaciele zaczynają zdawać sobie sprawę, że rok szkolny przyniesie zarówno radości, jak i sporo nowych wyzwań. Kiedy dowiadują się więcej o sobie i swoich związkach, planują zorganizować imprezę, ale powoli myśląc również o wyborze uczelni. Każdy z nich musi nauczyć się polegać na tych, których kocha, gdy życie nie idzie zgodnie z planem.

W obsadzie są Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood, Hayley Atwell, Jonathan Bailey, Eddie Marsan i Leila Khan.

Heartstopper – data premiery 3. sezonu nie jest jeszcze znana. Poprzednie sezony obejrzycie w całości na Netflixie.